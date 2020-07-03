潛艦園區4家將進駐台船基隆廠 鄭文隆：不影響現有產線
台船基隆廠員工上月拉布條抗議，指台船董事長鄭文隆上台後4年虧120多億，且憂心設置潛艦園區恐影響現在生產線，甚至擔心改造計畫會被迫調去高雄，要求下台。鄭文隆今天說，基隆廠設潛艦園區已有成果，目前已有4家，有2家要在空地蓋新廠房，地點在目前物料線往北的空地，另外有2家要利用舊廠房來做，現在先做起來，以後再慢慢擴充，並不會影響現有的生產線。
鄭文隆今天到基隆親自說明台船未來規畫，他說，基隆廠設潛艦園區並不會影響現有的生產線，目前已有4家要進駐，有2家要在空地蓋新廠房，地點在目前物料線往北的空地，另外有2家要利用舊廠房來做，現在先做起來，以後再慢慢擴充。
副總經理周志明表示，潛艦園區目前有2個廠要設空地上，並不會影響到現有廠房，另外2間廠商利用舊廠房活化，可以創造基隆的就業機會，台船也希望廠商多聘用基隆在地員工。
鄭文隆說，基隆廠設潛艦園區並不會影響現有的生產線，目前已有4家要進駐，有2家要在空地蓋新廠房，地點在目前物料線往北的空地，另外有2家要利用舊廠房來做，現在先做起來，以後再慢慢擴充。
鄭文隆指出，綜觀2020年全球因為疫情面臨巨大的變化，加上自2008年金融風暴發生以來，全球航運與新造船市場陷入長達10餘年的低谷。根據克拉克森與丹麥船舶金融公司之最新統計，全球船廠中手持訂單有1艘1000噸以上新船業務之「活躍船廠」由2008年的934家縮減至目前281家，更預測2022年以後更可能僅剩64家，造船市場之嚴峻可見一斑，他會努力讓台船是64家中的一家。
台船並說明，有關台船公司基隆廠員工的工作權益，近期眾說紛紜，潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度，都能創造具備國防效益及產業效益的海洋後勤產業聚落，是最適切的安排。
台船公司表示，未來一定會保障基隆廠「員工工作權」，有關勞資雙方協議都會依序進行協商，並且找出最照顧員工的方式，目前已由一級主管帶領推動與執行營運改善方案，藉由各項措施，提升生產效率、控制成本、開源節流等，以擺脫目前虧損狀況，朝向轉虧為盈之目標努力，保住員工家庭生計，亦守住台灣造船業的元氣，共創雙贏，順利達成政府賦予台船的使命。
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