快訊

誠品中國市場又一挫敗！開幕不到兩年 深圳店年底關閉

潛艦園區4家將進駐台船基隆廠 鄭文隆：不影響現有產線

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
鄭文隆今天到基隆親自說明台船未來規畫。記者游明煌／攝影
鄭文隆今天到基隆親自說明台船未來規畫。記者游明煌／攝影

台船基隆廠員工上月拉布條抗議，指台船董事長鄭文隆上台後4年虧120多億，且憂心設置潛艦園區恐影響現在生產線，甚至擔心改造計畫會被迫調去高雄，要求下台。鄭文隆今天說，基隆廠設潛艦園區已有成果，目前已有4家，有2家要在空地蓋新廠房，地點在目前物料線往北的空地，另外有2家要利用舊廠房來做，現在先做起來，以後再慢慢擴充，並不會影響現有的生產線。

鄭文隆今天到基隆親自說明台船未來規畫，他說，基隆廠設潛艦園區並不會影響現有的生產線，目前已有4家要進駐，有2家要在空地蓋新廠房，地點在目前物料線往北的空地，另外有2家要利用舊廠房來做，現在先做起來，以後再慢慢擴充。

副總經理周志明表示，潛艦園區目前有2個廠要設空地上，並不會影響到現有廠房，另外2間廠商利用舊廠房活化，可以創造基隆的就業機會，台船也希望廠商多聘用基隆在地員工。

鄭文隆說，基隆廠設潛艦園區並不會影響現有的生產線，目前已有4家要進駐，有2家要在空地蓋新廠房，地點在目前物料線往北的空地，另外有2家要利用舊廠房來做，現在先做起來，以後再慢慢擴充。

鄭文隆指出，綜觀2020年全球因為疫情面臨巨大的變化，加上自2008年金融風暴發生以來，全球航運與新造船市場陷入長達10餘年的低谷。根據克拉克森與丹麥船舶金融公司之最新統計，全球船廠中手持訂單有1艘1000噸以上新船業務之「活躍船廠」由2008年的934家縮減至目前281家，更預測2022年以後更可能僅剩64家，造船市場之嚴峻可見一斑，他會努力讓台船是64家中的一家。

台船並說明，有關台船公司基隆廠員工的工作權益，近期眾說紛紜，潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度，都能創造具備國防效益及產業效益的海洋後勤產業聚落，是最適切的安排。

台船公司表示，未來一定會保障基隆廠「員工工作權」，有關勞資雙方協議都會依序進行協商，並且找出最照顧員工的方式，目前已由一級主管帶領推動與執行營運改善方案，藉由各項措施，提升生產效率、控制成本、開源節流等，以擺脫目前虧損狀況，朝向轉虧為盈之目標努力，保住員工家庭生計，亦守住台灣造船業的元氣，共創雙贏，順利達成政府賦予台船的使命。

鄭文隆今天到基隆親自說明台船未來規畫。記者游明煌／攝影
鄭文隆今天到基隆親自說明台船未來規畫。記者游明煌／攝影
鄭文隆今天到基隆親自說明台船未來規畫。記者游明煌／攝影
鄭文隆今天到基隆親自說明台船未來規畫。記者游明煌／攝影

基隆 潛艦

延伸閱讀

俄潛艦北大西洋活動增多 挑戰北約底線

台船營運漸入佳境 第3季力拚單季轉盈

台船：國艦國造與海事工程營運占比有望各達1/3

【台船風暴1】設潛艦園區員工憂失業 董座鄭文隆回擊：若非國艦和風電早倒了

相關新聞

潛艦園區4家將進駐台船基隆廠 鄭文隆：不影響現有產線

台船基隆廠員工上月拉布條抗議，指台船董事長鄭文隆上台後4年虧120多億，且憂心設置潛艦園區恐影響現在生產線，甚至擔心改造...

「部落」標示牌直譯「polo」 蘭嶼鄉公所挨批草率

朗島是蘭嶼島上最大部落，但近日當地達悟族人發現，蘭嶼鄉公所將「朗島部落」的標示牌，直接用讀音翻譯成「langtaw polo」，「polo」用詞令人傻眼，批公所人員亂搞、草率，為何不直接用傳統部落名「Iraraley」就好。有族人說，小學生在校都要學母語，結果鄉公所卻用中文名稱直譯成中式拼音，「到底是要給外國人看，還是給達悟族人看？」

高醫每月支援台東大武15名專科醫師 當後山的靠山

高雄醫學大學附設中和紀念醫院，醫療團隊支援台東大武衛生所1年多來，服務逾5千鄉親，每月支援15位專科醫師，讓後山南迴醫療...

屏東縣滿洲地區教職員集中宿舍落成 盼留住老師

留住偏鄉教師，屏東縣政府規畫興建3所集中式宿舍中第1所完成啟用學校，滿州地區教職員集中宿舍，今舉行落成啟用典禮，學校安排...

首次主持高市治安會報 楊明州：做好市長補選制暴查賄

高雄市代理市長楊明州今天首度主持高雄市政府治安會報，提及8月15日高雄市將舉辦市長補選，要求高雄市警局做好選前治安維護，...

情意相挺！資深藝人巴戈幫金門官窯代言 只收10萬元

衝著老同學的面子， 資深藝人巴戈最近為金門官窯~金門陶瓷廠的主題酒代言，未來將會拍攝海報與CF等文宣，金門陶瓷廠廠長楊肅...

高雄藍色公路蚵仔寮6月復航 議員爭取比照公車補貼

疫情趨緩後，高雄藍色公路蚵仔寮航線已於6月重新復航。高市議員張漢忠盼比照公車路線補貼來鼓勵業者投入營運，開發更多航線帶動...

挑戰想法視覺撞擊潘孟安下戰帖 創意廣告節首獎50萬

對廣告有滿腔熱忱但沒有發揮舞台嗎？2020屏東創意廣告節即日起開始徵件，參賽者拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機...

全中運聖火乍現國境之南 母火源自鵝鑾鼻台灣之光

109年全中運將在7月18到23日自屏東縣各鄉鎮熱鬧展開，屏東縣府今舉行母火引燃暨聖火傳遞，今上午由屏東縣長潘孟安偕教育...

屏東縣33鄉鎮市長 本屆鄉鎮市長至今派代5人

民選公職人員涉案，屏東縣有33個鄉鎮市長，2018年屏東縣地方公職人員涉嫌貪汙案、賄選案件共有5名鄉鎮市長，有兩名鄉長收...

前議長程清水二度代理屏東市長穩定人事、市政無縫接軌

屏東地檢署偵辦屏東市民代表會採購禮品弊案，同是國民黨籍屏東市林恊松、屏東市民代表會主席蕭國亮，兩人涉嫌重大，涉貪汙等罪嫌...

議員質疑大林蒲遷村沒動靜 高市府：草案8月出爐

高雄大林蒲遷村案預計明年啟動，高市議員陳麗娜不滿至今尚未看見具體計畫，質疑市府未掌握進度。高市府代理市長楊明州表示，6月...

熱門新聞

搶振興券！台南市加碼「抽房子」 地點曝光在南科

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

哇！這飯店「夫妻帶小三加床不加價都0元」還送早餐

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

中油林園廠一年五次出包 高雄市政府加重裁罰450萬元

緊報名！參加4癌篩檢送黃金 中獎婦女尖叫驚喜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。