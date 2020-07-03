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高醫每月支援台東大武15名專科醫師 當後山的靠山

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天在台東桂田喜來登酒店舉行「當後山的靠山」新書發表會，縣長饒慶鈴（左）、衛生福利部醫事司長石崇良（左二）及中和紀念醫院院長侯明鋒（右二）共同啟動象徵行動醫療支援的台東球。圖／台東縣政府提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天在台東桂田喜來登酒店舉行「當後山的靠山」新書發表會，縣長饒慶鈴（左）、衛生福利部醫事司長石崇良（左二）及中和紀念醫院院長侯明鋒（右二）共同啟動象徵行動醫療支援的台東球。圖／台東縣政府提供

高雄醫學大學附設中和紀念醫院，醫療團隊支援台東大武衛生所1年多來，服務逾5千鄉親，每月支援15位專科醫師，讓後山南迴醫療享有大醫院品質，今天團隊新書「當後山的靠山」發表，院長侯明鋒說，「服務台東腳步絕不會停」。

侯明鋒說，高醫過往遠渡重洋支援友邦，對於僅一山之隔的大武衛生所沒有不來的理由；大武只是個起點，未來台東哪裡鄉鎮衛生所有需要，高醫團隊一定支援服務，這個腳步絕不會停下來，現階段還有5G遠距醫療的服務必須建置更完善。

「當後山的靠山」新書發表會，今天在台東桂田喜來登酒店舉行，包括衛生福利部醫事司長石崇良、縣長饒慶鈴、侯明鋒、縣衛生局長黃明恩及大武鄉長黃建賓等人出席；活動現場有新書引言、簽書會，並播放回顧影片。

為新書寫序的饒慶鈴表示，最新遠見雜誌公布數據，台東縣醫療淨滿意度一口氣躍升31.3％，是全台灣本島進步最多的縣市，這成績代表著在大家共同努力及合作下，讓台東醫療逐漸提升改善，這是值得驕傲的事。

「衛生所可以看好多門診喔！」從小在大武長大的黃建賓說，聽到鄉親這樣說時，心理面的悸動真的很難三言兩語表達，長期以來南迴醫療資源匱乏，鄉親看診必須舟車勞頓，有人因此送醫途中就走了，現在到衛生所看診選擇多了，保障也多了。

縣衛生局指出，高醫團隊自2019年2月進駐大武衛生所以來，每月支援15名專科醫師看診，其中不乏教授級醫師，提供逾211診次，共有5257鄉親受惠。今年5月起執行全縣11個衛生所5G遠距醫療專科診療服務。

台東縣大武鄉長黃建賓，於新書發表會中分享自己和鄉親看診的甘苦談。圖／台東縣政府提供
台東縣大武鄉長黃建賓，於新書發表會中分享自己和鄉親看診的甘苦談。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴為新書「當後山的靠山」寫序，並介紹內容與大家分享。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴為新書「當後山的靠山」寫序，並介紹內容與大家分享。圖／台東縣政府提供

衛生所 台東 侯明鋒

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