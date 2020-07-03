屏東縣滿洲地區教職員集中宿舍落成 盼留住老師

留住偏鄉教師，屏東縣政府規畫興建3所集中式宿舍中第1所完成啟用學校，滿州地區教職員集中宿舍，今舉行落成啟用典禮，學校安排滿州民謠協進會、滿州國中原舞社熱情表演揭開序幕，感受「鬥陣入新厝」喜悅。

屏東縣長潘孟安說，縣府除興建教職員集中宿舍外，目前已爭取恆春地區服務的軍公教公職人員納入偏鄉加給，希望透過完善穩定需求，讓遠地來偏鄉服務的教職員能有安全、實用、舒適的住宿環境，增加留任偏鄉的意願，並使能安心盡力地教育在地的子弟。

屏東縣政府教育處指出，考量偏鄉學校教師住宿需求嚴重不足，整合及利用閒置校地分別規畫興建集中式教職員宿舍，枋山地區教職員集中宿舍20間、恆春地區教職員集中宿舍138間，與今落成啓用的滿州地區教職集中宿舍37間，讓遠地來此服務教職員能有安全、實用、舒適的住宿環境，增加留任偏鄉的意願，並使能安心盡力地教育在地的子弟。

滿州地區的學校有滿洲國中、滿州國小、永港國小及長樂國小等4校屬極偏偏遠地區，交通不便，教師流動率偏高。滿州地區國中小81名教職員，有住宿需求約54位，原已提供33個床位，尚不足21個床位，且部分教職員宿舍已逾法定使用年限。

縣府為提高教師至偏鄉學校任教意願及改善偏遠學校教職員住宿舍環境與居住品質，在2017年1月獲教育部補助興建滿州地區教師集中宿舍整建工程經費3680萬元，興建首長宿舍3間及教師單人房34間宿舍。