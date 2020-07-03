首次主持高市治安會報 楊明州：做好市長補選制暴查賄

高雄市代理市長楊明州今天首度主持高雄市政府治安會報，提及8月15日高雄市將舉辦市長補選，要求高雄市警局做好選前治安維護，對於選舉暴力及可能的賄選方式，務必事先預防、及時防制，暴力及賄選影響選舉結果，也協請地檢署指導警方做好制暴查賄工作。

楊明州在今年第三次治安及公共安全會報，一開場，他便感謝警方在治安上的努力，讓這陣子許多案子都很快破案，也趁警、消、衛生、環保等單位出席會報，對相關局處提出現階段務必執行的工作。

楊明州說，針對漢他病毒出血熱，希望各局處做好防疫工作以外，也呼籲市民及商家，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」等三不措施；因進入颱風季節及防汛期，請環保局清查道路側溝，尤其在豪雨發布或颱風登陸之前，請清潔隊及時清除側溝雜物。

楊明州表示，在畢業季及暑假來臨，學生容易留連在外或沈迷娛樂場所，很可能會濫用藥物，或遭幫派利用，希望做好保護青少年的青春專案，且暑假期間，學生喜歡戲水，要求消防局協調各水域的管理機關，檢視各項警語及急救措施。