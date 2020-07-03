情意相挺！資深藝人巴戈幫金門官窯代言 只收10萬元

衝著老同學的面子， 資深藝人巴戈最近為金門官窯~金門陶瓷廠的主題酒代言，未來將會拍攝海報與CF等文宣，金門陶瓷廠廠長楊肅泰表示，他與巴戈是國立藝專的同學，巴戈8歲就出道當童星，有許多戲劇作品，還橫跨主持界，堪稱是綜藝節目的資深前輩，相信在他的代言推薦下，可望為產品衝高銷量，提升官窯的知名度。

巴戈在本月1日到3日造訪金門，此行是應楊肅泰的邀請，專程蒞金為金門陶瓷廠代言，楊肅泰說，他和巴戈是大學同學，認識超過40年，所以此次代言算是「友情贊助」，只酌收10萬元代言費。

楊肅泰說，當年為了省錢，想考國立大學，當時看到國立藝專有開出保送名額，也不管是什麼科系，就去考，結果順利考上唯一的名額，後來他選擇往陶瓷方面發展，畢業後就返鄉回陶瓷廠服務，一待就是43年，從基層一路升到廠長。

楊肅泰透露，他和巴戈在民國63年到66年是國立藝專（現台灣藝大）美工科的同學、小李安兩屆的學弟，當時巴戈是平面組，他是立體組，兩人從當時就建立深厚情誼；巴戈也補充說，當時楊肅泰的綽號就叫「金門」，兩人在訪問時一搭一唱，看得出好交情。

巴戈則說，他和金門很有緣份，雖然他不是在金門當兵，是在東引，但他退伍後，卻在民國70多年接連來金門拍了「古寧頭大戰」、「八二三砲戰」兩部電影，之後也和鄒美儀、高凌風、馬世莉等人來金門勞軍，而每次來當然都會找楊肅泰敘敘舊；他說，從以前到現在來過金門多次，覺得金門雖然有變化，但人還是相當熱情與樸素。

巴戈表示，金門縣陶瓷廠是台灣唯一一座官窯，以前台灣的朋友，最愛收到金門陶瓷廠出品的花瓶或是磁碗，隨著時代進步，現在陶瓷廠已轉型製作主題酒，包括為消費者量身訂做陶瓷、酒瓶等，他也期盼在他的代言下，可以讓主題酒的業績越來越好，幫老同學一把！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康