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高雄綠色餐廳環保集點優惠活動 民眾惜食又享回饋

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾可持「綠點」兌換環保商品。記者徐如宜／攝影
民眾可持「綠點」兌換環保商品。記者徐如宜／攝影

高雄市環保局響應環保署推出綠色餐廳環保集點優惠活動，第1波「來店禮」即日起至9月底止，市民前往高雄市綠色餐廳消費，可以獲得5000點綠點，相當於現金50元，每人最多領3次，最高可領到相當於150元現金的綠點。接著10月至12月還有第2波的「消費贈點」，及第3波「點數抵用再回饋」，民眾在品嚐美味餐點的同時，還可以享有綠點點數的回饋。

高雄市環保局綜合計畫科長林燦銘表示，高雄市目前有7家綠色餐廳響應這次活動，包括：來七號咖啡、迪波波藝食館、迪立印度健康蔬食坊、原園日式涮涮鍋旗山店、原園日式涮涮鍋仁武店、鈺善閣，以及美綠生態園。綠色餐廳提供營養均衡的蔬食料理，並結合在地食材製作特色料理，像是私房菜食、甘蔗燻肉、特製印度咖哩等，或食材以生態農場的方式種植取得等，後續仍有數家餐廳會配合響應此次活動。

林燦銘說，這些綠色餐廳須具備符合做好源頭減量、使用在地食材及推行惜食點餐等原則。目前世界潮流開始盛行惜食，而惜食觀念很簡單，就是不浪費食物，並從改變消費行為開始。例如「吃在地」、「吃多少、點多少、買多少」、給醜食物機會、或是主動說出不吃的食材等，如果吃不完「可打包」，帶回家繼續享用或和親友分享，都是很好的惜食行動。

高雄市環保局鼓勵民眾7月領到振興券，可以優先選擇綠色餐廳，除了用行動力挺惜食外，獲得的綠點可以到設置在科工館內獨有的環保集點自動化兌換機來兌換商品，另外配合綠色餐廳後續將有其他加碼優惠活動，民眾可上高雄市政府環保局「活動專區」及FB查詢。

高雄市代理市長楊明州表示，國內疫情趨緩，民眾開始旅遊及外食，希望能多支持綠色餐廳，讓後續有更多餐廳一起投入響應，從生活養成惜食的習慣，歡迎大家未來消費時可多到這些店家。

高雄市 集點 印度

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