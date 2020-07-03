高雄劃設紅線垃圾車作業區 提升作業及民眾倒垃圾安全
為提升高雄市清潔隊員作業及民眾倒垃圾安全，高雄市環保局與交通局、警察局協調，在鼓山區文忠、明倫路口，以及三民區大順二路、大昌二路段，以紅線劃設三處「垃圾車作業區」，提醒駕駛此處會加強違停拖吊。若試辦成效良好，將再擴大畫設。
高雄市環保局環境衛生管理科長呂世圳表示，因為清潔隊員常反映有民眾違停在垃圾車的作業處，因為垃圾車體大，若有駕駛占用了作業時的停靠處，垃圾車就得偏路中，造成倒垃圾的民眾、以及作業隊員的安全疑慮。因此環保局與交通局、警察局，討論劃設紅線「垃圾作業區」的作法。
呂世圳表示，垃圾車屬於特種車輛，原本就不受紅線禁停限制，所謂的「垃圾作業區」，就是在紅線旁註明是「垃圾作業區，加強違停取締」，提醒駕駛。目前先在鼓山區文忠、明倫路口，以及三民區大順二路、大昌二路段推動，駕駛若在此處違停，會加強取締。有民眾會以行車紀錄器提出檢舉，駕駛要小心不要在紅線處違停。
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