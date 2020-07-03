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高雄藍色公路蚵仔寮6月復航 議員爭取比照公車補貼
疫情趨緩後，高雄藍色公路蚵仔寮航線已於6月重新復航。高市議員簡漢忠盼比照公車路線補貼來鼓勵業者投入營運，開發更多航線帶動觀光商機。市府海洋局表示，依據現行規範，船舶運輸業屬於交通部航港局管轄，會轉請航港局研議可行性。
高市議員簡漢忠今天在議會質詢指出，高雄沿海景觀美麗，目前高市有駁二香蕉碼頭至蚵仔寮航線，業者不是天天航行，主要靠包團方式營運；藍色公路可欣賞柴山至蚵仔寮漁港的沿岸美景，若能比照公車補助辦法，對於高雄發展藍色公路觀光很有幫助。
受新冠肺炎疫情影響，高雄輪一度停航。高市府代理市長楊明州指出，高雄輪已於6月7日重新啟動，從香蕉碼頭行駛到蚵仔寮漁港，海洋局對高雄輪靠泊漁港免收管理費。除這條航線外，也會請海洋局與觀光局合作行銷藍色公路漁村之旅，鳳鼻頭漁港、蚵仔寮漁港、彌陀漁港到興達港航線的漁港景觀都有發展潛力，現階段先思考如何培養客源。
海洋局代理局長黃登福指出，依據航運法規範，主要分成客運與貨運兩種，主責機關屬於交通部航港局，會轉呈意見研擬可行性。
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