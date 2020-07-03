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挑戰想法視覺撞擊潘孟安下戰帖 創意廣告節首獎50萬

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2020屏東創意廣告節即日起徵件，參賽者拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機會抱走50萬元首獎。屏東縣長潘孟安發戰帖，歡迎高手來拿獎金。圖／屏東縣政府提供
2020屏東創意廣告節即日起徵件，參賽者拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機會抱走50萬元首獎。屏東縣長潘孟安發戰帖，歡迎高手來拿獎金。圖／屏東縣政府提供

廣告有滿腔熱忱但沒有發揮舞台嗎？2020屏東創意廣告節即日起開始徵件，參賽者拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機會抱走50萬元首獎。別小看30秒廣告，能否吸睛最需要創意激盪，「挑戰想法與視覺的撞擊，屏東沒在怕！」，屏東縣長潘孟安發戰帖，歡迎高手來拿獎金。

屏東縣政府今同步發表影片揭開屏東創意廣告節序幕（https://youtu.be/DexIFpAXMSQ），由縣長潘孟安和全方位藝人「又仁」擔綱演出；又仁化身「張阿琴」主播到屏東出外景，和縣長潘孟安現場連線，為「阿琴妹」，潘孟安一下子是受訪者，一下子又變身工作人員，打燈、調光、攝影、導演，一人身兼數職，生動詮釋廣告拍攝現場情況，和又仁扮演的張阿琴主播有趣、活潑的互動，迸發笑果。

屏東縣長潘孟安說，影像世界魅力無窮，廣告雖不同於拍攝長片所需投入的時間和設備，有時甚至只需要一支手機就可以完成，但從拍攝、剪片到配樂，短短幾秒內如何吸引觀眾眼球，並不簡單，許多經典廣告至今仍讓人印象深刻，爆發的創意和神手剪接打造一部部經典的廣告，屏東創意廣告節要發掘「創造經典」廣告奇才。

屏東創意廣告節即日起開放投稿至9月13日，分兩階段評選，海選階段先選出8組優質團隊進入決選，入選後即提供拍片補助金5萬元，並邀請知名全方位藝人「又仁」，與走鐘獎獲得多項獎項的「台客劇場 TKstory」團隊、熱愛台灣與米漿的國外網紅「LoganDBeck 小貝」、及HowFun團隊的靈魂人物「藍亦明」擔任導師，指導拍攝技巧、調整影片方向及內容。

「只要能讓觀眾留下印象的廣告就是成功的廣告」縣府傳播暨國際事務處指出，參賽者不限國籍、語言、年齡，影片內容文青、搞怪各種想法方向不拘，30秒的廣告影片與屏東相關、且為未曾公開發表的原創作品，歡迎都來報名挑戰。決賽階段再進一步選出首獎、最佳創意獎、最佳音樂MV獎及最佳網路人氣獎，首獎獎金高達50萬元。

屏東創意廣告節相關資訊及報名方式請上活動官網查詢：https://ptaf2020.com/

 

2020屏東創意廣告節即日起徵件，參賽者拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機會抱走50萬元首獎。屏東縣長潘孟安發戰帖，歡迎高手來拿獎金。圖／屏東縣政府提供
2020屏東創意廣告節即日起徵件，參賽者拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機會抱走50萬元首獎。屏東縣長潘孟安發戰帖，歡迎高手來拿獎金。圖／屏東縣政府提供
2020屏東創意廣告節即日起徵件，參賽者拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機會抱走50萬元首獎。屏東縣長潘孟安發戰帖，歡迎高手來拿獎金。圖／屏東縣政府提供
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廣告 屏東縣政府

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