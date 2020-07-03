全中運聖火乍現國境之南 母火源自鵝鑾鼻台灣之光

109年全中運將在7月18到23日自屏東縣各鄉鎮熱鬧展開，屏東縣府今舉行母火引燃暨聖火傳遞，今上午由屏東縣長潘孟安偕教育部體育署等人，共同引燃今年全中運聖火。

屏東縣政府指出，選擇在國境南端點燃聖火別具心裁與創意，鵝鑾鼻燈塔在1962年整修過後，光力為180萬燭光，每10秒一閃，照射距離達27.2海浬，是目前台灣光力最強的燈塔，被稱為「東亞之光」。

此次計畫取燈塔光之源，作為2020全中運的母火，期待取「東亞之光」之火，預祝全中運選手們，在運動場上發光發熱，迎向國際，未來成為「台灣之光」。

今舉行引燃儀式，屏東縣長潘孟安說，聖火引燃儀式代表傳承火焰，生生不息意義，對代代相傳的運動員而言，聖火是何其神聖。期許這一道火焰的光芒，加上屏東出名的豔陽，及全體縣民與縣府團隊對辦好2020全中運熾熱的決心，攜手揮去病毒的威脅與陰霾，再創「我屏東，我驕傲」的奇蹟。

今年全中運聖火把以金、銀兩色系為主，金色握把象徵勝券在握，銀色透視簍空營造時尚感。母火盆以琉璃珠造型概念設計，母火燈以鵝鑾鼻燈塔造型呈現，展現屏東文化特色，期許這一道象徵台灣之光與運動家精神的熊熊烈焰，隨著接下來的聖火傳遞，照亮台灣每一片土地。