義守大學辦追思會 感謝大體老師捨身育才
人體解剖課是醫學生基礎訓練課程之一，學生藉此獲取寶貴經驗。義守大學每年都會替大體老師舉辦隆重的火化暨追思儀式，昨天學士後醫學系與學士後中醫系師生帶著感恩心情送別108學年度的四位大體老師，儀式溫馨感人。
義守大學舉辦大體老師入殮、火化暨感恩追思禮，邀請大體老師家屬出席觀禮。追思儀式上，主辦單位播放大體捐贈者生前影像，分享他們的生命故事與家人對學生的勉勵話語。其中一位捐贈者兒子透過影片說，他的父親很樂意為醫學奉獻，希望同學能好好學習，謝謝大家一年的照顧。
義大校長陳振遠表示，感謝四位大體老師延續生命價值，讓學生因此精進醫學能力。後中醫系大一學生班傑明說，在未來的醫學道路上，他將會帶著信念與勇氣面對挑戰，救濟有需要的人，而且會謹記大體老師無私奉獻的大愛精神。
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