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屏東縣33鄉鎮市長 本屆鄉鎮市長至今派代5人
民選公職人員涉案，屏東縣有33個鄉鎮市長，2018年屏東縣地方公職人員涉嫌貪汙案、賄選案件共有5名鄉鎮市長，有兩名鄉長收押後交保後向縣府申請復職，本屆屏東縣派任5名代理鄉長，雖然如此，還不是最高紀錄，上屆派任11個代理鄉長，9人涉貪汙、2名是當選無效。
屏東縣政府民政處指出，2018年地方公職人員涉訟案件，屏東縣現階段有3個代理鄉長，恆春鎮長盧玉棟因賄選案遭解職，由許重慶代理鎮長，恆春鎮長補選8月22日；崁頂鄉長林光華因賄選案遭解職，現由林枝讚代理鄉長，崁頂鄉長7月11日補選；屏東市長林恊松因涉貪汙案遭羈押禁見，縣府今派前議長程清水代理市長。
另外，屏東縣竹田鄉長傅民雄、佳冬鄉長龔日光，2019年涉案遭羈押，羈押期間由縣府派代，竹田鄉由林碧乾代理、佳冬鄉由賴耀熙代理，竹田鄉長、佳冬鄉長，兩人都已申請復職，等待司法判決。
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