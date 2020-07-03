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潘孟安下戰帖 屏東創意廣告節首獎50萬元

中央社 / 屏東縣3日電

屏東創意廣告節即日起至9月13日徵件，參賽者只要拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機會抱走新台幣50萬元的首獎。屏東縣長潘孟安發出戰帖，歡迎高手拿獎金。

屏東縣政府今天同步發表一支影片揭開屏東創意廣告節序幕，由潘孟安和全方位藝人「又仁」擔綱演出；又仁化身「張阿琴」主播到屏東出外景，和潘孟安現場連線，潘孟安一下子是受訪者，一下子又變身為工作人員，打燈、調光、攝影、導演，一人身兼數職，生動詮釋廣告拍攝現場情況。

潘孟安表示，許多經典廣告至今仍讓人印象深刻，爆發的創意和神手剪接打造一部部經典的廣告，屏東創意廣告節就是要發掘「創造經典」的廣告奇才。

屏東創意廣告節將分2階段評選；海選階段先選出8組優質團隊進入決選，入選後即提供拍片補助金5萬元，並邀請「又仁」、「台客劇場 TKstory」團隊、國外網紅「LoganDBeck 小貝」、及HowFun團隊的靈魂人物「藍亦明」擔任導師，指導拍攝技巧、調整影片方向及內容。

縣府表示，決賽階段再進一步選出首獎、最佳創意獎、最佳音樂MV獎及最佳網路人氣獎，首獎獎金高達50萬元。相關資訊及報名方式請上活動官網查詢。

屏東縣政府 廣告

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