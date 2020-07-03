岡山榮民之家慶61周年 引入科技新品照護長輩

高雄岡山榮民之家今天慶祝成立61周年，國軍八軍團與宏欣幼兒園共襄盛舉，老、中、青三代齊聚一堂舉辦生日趴。岡山榮家主任詹光宇表示，岡山榮家是高雄人印象中的老字號，以感恩心情歡度61周年慶，未來會持續結合科技發展投入長輩照護，讓住民開心度過晚年生活。

岡山榮譽國民之家成立於民國48年，今年邁入61年。今天上午舉辦慶祝大會，並以「岡榮六十一、照護再升級」為主題，會中展示最新引進的睡眠薄墊，提供榮家住民更優質照護品質。