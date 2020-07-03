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岡山榮民之家慶61周年 引入科技新品照護長輩

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山榮民之家照護功能升級，對外展示多項新型態照護設備。記者徐白櫻／翻攝
岡山榮民之家照護功能升級，對外展示多項新型態照護設備。記者徐白櫻／翻攝

高雄岡山榮民之家今天慶祝成立61周年，國軍八軍團與宏欣幼兒園共襄盛舉，老、中、青三代齊聚一堂舉辦生日趴。岡山榮家主任詹光宇表示，岡山榮家是高雄人印象中的老字號，以感恩心情歡度61周年慶，未來會持續結合科技發展投入長輩照護，讓住民開心度過晚年生活。

岡山榮譽國民之家成立於民國48年，今年邁入61年。今天上午舉辦慶祝大會，並以「岡榮六十一、照護再升級」為主題，會中展示最新引進的睡眠薄墊，提供榮家住民更優質照護品質。

主任詹光宇指出，為防範長輩下床跌倒或生理變化等風險，榮家引進「非侵入性光纖生理監測薄墊」，放在長輩枕頭底下，透過平板電腦，照務員與護理師可即時掌握長輩的呼吸、心率、血壓、睡眠，以及是否離床等狀況，並在第一時間內進行適當處置，另增設Xbox等文康設備，增添長輩生活樂趣。

高雄岡山榮民之家慶祝成立61周年，國軍與宏欣幼兒園小朋友應邀表演節目。記者徐白櫻／翻攝
高雄岡山榮民之家慶祝成立61周年，國軍與宏欣幼兒園小朋友應邀表演節目。記者徐白櫻／翻攝

岡山 睡眠 幼兒園

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