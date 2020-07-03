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前議長程清水二度代理屏東市長穩定人事、市政無縫接軌

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市代理市長今舉行宣誓交接典禮，典禮由屏東縣民政處長鄭文華（中）主持，派任代理市長程清水（右），左為屏東市公所主秘李英忠。記者劉星君／攝影
屏東市代理市長今舉行宣誓交接典禮，典禮由屏東縣民政處長鄭文華（中）主持，派任代理市長程清水（右），左為屏東市公所主秘李英忠。記者劉星君／攝影

屏東地檢署偵辦屏東市民代表會採購禮品弊案，同是國民黨籍屏東市林恊松、屏東市民代表會主席蕭國亮，兩人涉嫌重大，涉貪汙等罪嫌，向法院聲押禁見獲准。屏東縣政府昨火速派任代理市長，由前議長程清水二度派任，今舉行宣誓交接儀式，程清水強調，穩定人事，市政無縫接軌。

2017年，國民黨籍屏東市長林亞蒓涉貪案一審屏東地院判刑16年，全案今年5月更一審改判7年10月有期徒刑。林亞蒓當時因涉貪汙案遭停職，根據地方制度法，由屏東縣政府派代，縣長潘孟安請出國民黨籍前議長程清水代理屏東市長。

本屆國民黨籍屏東市長林恊松涉擔任市代會主席時禮品採購弊案遭收押，屏東縣政府昨火速派任代理市長，再度請出前議長程清水出馬。今天舉行宣誓交接儀式，屏東縣府民政處長鄭文華今致詞說，屏東市是屏東縣首善之區，業務不能一天停擺，縣長潘孟安基於這樣理念，「三請孔明六出祁山」親自邀請程清水再次代理屏東市長。

鄭文華誇讚程清水在代理市長任內政績，鄭文華說，前議長程清水在代理市長任內，將屏東市幾十年來沒辦法解決問題解決，打通交通，17條道路，在程代理期間一一打通，相當難能可貴，相信這次代理市長，也絕對有這個能力，把屏東市需要改善市政一一解決，「年齡不是問題，智慧與能力才是問題」，感謝前議長願意接下重擔。

74歲程清水是國民黨籍終身黨員，對同黨同志接連涉貪汙案，他說「不便多做說明」。程清水今致詞時說，昨下午3點多，縣長潘孟安親自到他家，請他出馬代理屏東市長。程跟潘說「要栽培年輕人，我老了」。潘跟程說「屏東市政推動要無縫接軌」。程回「可是我老了」，潘孟安說「就是因為你老了，所以要找工作給你做，不然你會老人痴呆症啦」，程最後欣然答應。

程清水說，代理期間，先安定人事，穩定屏東市公所人心，人事不調動，推動屏東市政，服務絕不打烊；這段時間市公所難免士氣低落，利用這個機會鼓勵市公所團隊士氣。

代表會主席蕭國亮也遭收押，屏東市代會下周舉行臨時會，市公所提案屏東市鄰里合併案，將送代表會審議。程清水說，鄰里合併涉及公職人員選舉、區域等，市公所提案送交代表會，市公所會義不容辭推動；對於兩次代理，程說，任重道遠，這次代理是過渡期。

林恊松因涉貪汙遭收押禁見，根據刑事訴訟法第108條第1項規定收押2個月，依同條第5項規定，只能延長羈押一次，延長羈押期限2個月，偵查中的被告，最多可以羈押4個月。

屏東市代理市長程清水。記者劉星君／攝影
屏東市代理市長程清水。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 國民黨 潘孟安

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