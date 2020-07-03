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議員質疑大林蒲遷村沒動靜 高市府：草案8月出爐
高雄大林蒲遷村案預計明年啟動，高市議員陳麗娜不滿至今尚未看見具體計畫，質疑市府未掌握進度。高市府代理市長楊明州表示，6月底經濟部次長曾文生南下高雄，高市府會在8月底提出遷村草案。
中油煉油廠、台電大林發電廠、中鋼及台船廠區進駐臨海工業區，大林蒲居民生活在石化與鋼鐵工廠林立環境下。行政院核定遷村計畫，並於去年10月核定相關經費，住商土地一坪換一坪。
高市議員陳麗娜今天上午在高市議會提出質詢。陳麗娜表示，大林蒲遷村計畫預訂明年度啟動，明後年是重要期程，為何至今沒有看見具體的細部計畫，居民提出希望不要負債、換地後不足部分以成本價購地、一坪換一坪是否擴及私有土地等訴求都未獲中央回應；目前看來土地不足、錢也不足，許多疑點都不清楚，市府與中央的溝通腳步應該要加快，否則明年如何啟動。
代理市長楊明州表示，經濟部非常在意此事，經濟部次長曾文生上周有到高雄，並希望都發局加快遷村計畫書，這樣後續才對大林蒲鄉親說明，有相關意見才能回應與修正，且進一步納入遷村計畫書；市府有在積極進行中，8月下旬會提出遷村草案。
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