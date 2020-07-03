東港黑鮪魚捕獲量11年新高 盼民眾多消費

黑鮪魚汛期近尾聲，屏東東港區漁會表示，今年截至昨天已捕獲2906尾，較去年同期多出1698尾，創11年來新高，但每公斤平均價只有350元，漁民處在虧損狀態，盼民眾多多消費。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，今天黑鮪魚沒有進貨，因此，今天的數量仍是昨天的2906尾，已創下11年來新高，目前平均每公斤價格新台幣350元，比去年同期少了150元，漁民出海捕漁在虧損狀態。

林漢丑說，今年碰到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，消費力道不如往年，結果今年的捕獲量又創下11年來新高，供過於求，量多價滑。

林漢丑說，漁民認為今年黑鮪魚捕獲量增加，一方面是因氣候升溫，還有農曆閏4月緣故，因黑鮪魚會在月圓夜浮出海面，多了個4月也多了個月圓夜。

林漢丑表示，一艘漁船出海捕黑鮪，包括人力、餌料和油等，小船成本要50、60萬元，大船則100萬元以上，1公斤平均350元的拍賣價，讓出海捕黑鮪虧損。

林漢丑說，政府補貼生鮮鮪類每公斤30元，讓漁民減少成本損失，黑鮪汛期已近尾聲，喜歡吃黑鮪魚的民眾要趁現在。