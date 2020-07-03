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師長扮演「中山i郵差」 成年禮引導學生學習感恩與回饋

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商師長巧扮「中山i郵差」，畢業前夕將畢業生兩年多前寫給未來自己的一封信，回送給畢業生當賀禮。記者徐如宜／攝影
中山工商師長巧扮「中山i郵差」，畢業前夕將畢業生兩年多前寫給未來自己的一封信，回送給畢業生當賀禮。記者徐如宜／攝影

「咦？今天的郵差先生怎麼看起來都很眼熟？」高雄中山工商校長林昭億與主任們扮演「中山i郵差」，畢業前夕將畢業生兩年多前寫給未來自己的一封信，回送給畢業生當賀禮。學生看著以前的自己寫給自己的信，也感受到成長與轉變。

林昭億表示，中山工商很重視全人教育，希望培育品德、態度、技能、體能全方位的人才。在高一生涯規劃課程中，輔導老師帶領學生進行生命對話，激發面對未來人生的積極與熱忱，引導學生在「給自己未來的一封信」中寫下對未來的夢想、期許與規畫，畢業時再由學生親手拆開信件，回顧過去三年點滴，檢視自己生命成長與變化過程，是對過去的肯定，也是對未來的期許。

畢業生從扮演郵差的師長手中，拿到兩年多前寫給自己的信，有的人早已忘了曾寫過這封信。餐飲科建教生簡士傑在新生時寫下「考取鼎泰豐第一級實習生」及「當上宿舍舍長」的願望。鼎泰豐實習生分六級，高一時他原本可升至四級，但求好心切而失誤，讓他很懊惱，但也因此激發其鬥志，二下就考取一級；三年來歷經衛生股長、副班長、班長等幹部磨練，三年後如願當上公司宿舍舍長，達成願望。簡士傑畢業後計畫先至台北鄧師傅功夫菜工作，學習更多不同技術，未來朝創業之路邁進。

建教班畢業生王薇婷，國中時不喜歡讀書，她在信中只寫下「希望順利完成三年高中學業」願望，高一因時常犯錯，挫折感令她萌生打退堂鼓念頭，師長、家人和同儕都為她加油打氣，她才重拾信心。導師鄭楷表示，薇婷自我要求高，但不擅表達，經輔導後漸入佳境，學業成績三年來都維持班上第一名。

餐飲科畢業生楊承學看到林校長扮成郵差親自送信到班上，覺得很感動，打開自己寫的信，不禁莞爾，笑稱當時心很大，想從事旅遊、開復古餐廳及考大客車執照，經過三年學習，自己的個性已穩重、成熟很多，也懂得規畫人生。魏怡芬說，剛入學時總抱怨學校管太多，如今看到三年前自己寫的信，覺得幼稚又好笑，三年來的回憶全湧上心頭，心中滿滿不捨。

中山工商師長巧扮「中山i郵差」，畢業前夕將畢業生兩年多前寫給未來自己的一封信，回送給畢業生當賀禮。記者徐如宜／攝影
中山工商師長巧扮「中山i郵差」，畢業前夕將畢業生兩年多前寫給未來自己的一封信，回送給畢業生當賀禮。記者徐如宜／攝影
中山工商校長林昭億巧扮「中山i郵差」，畢業前夕將畢業生兩年多前寫給未來自己的一封信，回送給畢業生當賀禮。記者徐如宜／攝影
中山工商校長林昭億巧扮「中山i郵差」，畢業前夕將畢業生兩年多前寫給未來自己的一封信，回送給畢業生當賀禮。記者徐如宜／攝影

郵差 實習 宿舍

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