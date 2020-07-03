延續萬年新溪望 屏中高一生StoryMap校園故事地圖奪冠

「翻出爺爺記憶中曾經的萬年溪…」國立屏東高中一年級學生陳亮宇、顏銓億與宋政軒，運用新課綱彈性學習的自主學習時間，歷時2個月努力，在教務主任袁榮茂指導下，參加互動數位國際公司舉辦第6屆全國高中職Story Map校園故事地圖競賽，以作品「『屏』命之河 延續萬年新溪望」拿下全國冠軍，學生們以阿公視角，娓娓道出1904年到2020年萬年溪的發展。

屏東高中因應108新課綱，為1到3年級學生設計多元選修課，課程領域廣泛，學生陳亮宇、顏銓憶與宋政軒，三人來自不同班，但因為對地理、資工有興趣，選修「資訊行動地理學」，學生們以萬年溪為主題，參加第6屆全國高中職Story Map校園故事地圖競賽。

三人分工，陳亮宇擔任隊長、顏銓億負責文字爬梳整理、宋政軒負責圖資設計等，陳亮宇說，每個城市都有重要的河川，屏東市重要的河川就是萬年溪，他們透過屏東綵燈節觀察萬年溪的演變，發現不同時代的萬年溪有著不同面貌。

學生們搜集相關資料，從縣府的圖資、史料、老照片，到實際拍攝，訪談居民，學生顏銓億說，爬梳萬年溪文史資料，實際訪談後，了解萬年溪曾經有加蓋歷史，了解上、下游不同汙染問題，也透過網站作品，讓更多人認識萬年溪。

負責圖資、繪圖的宋政軒說，要將大量資料消化，勾勒出不同年代萬年溪，讓民眾一目瞭然。

學生們以「『屏』命之河 延續萬年新溪望」，透過說故事方式，以爺爺記憶中萬年溪出發，描繪萬年溪1904年至2020年發展脈絡，地理資訊軟體，讓人文、地理、科技融入，作品繳交前一刻，當天正是期中考第一天，過程辛苦，首次參加第六屆全國高中職Story Map校園故事地圖競賽，獲得冠軍。