中油林園廠一年五次出包 高雄市政府加重裁罰450萬元

中油高雄林園廠燃燒塔今晚近8點時冒火竄出黑煙，高市府環保局獲報前往稽查，發現是進料泵浦起火燃燒，由於現場濃煙密布，汙染嚴重，且是一年多來的第5次，高雄市代理市長楊明州痛施鐵腕，依空汙法加重裁罰450萬。

中油林園廠今晚近7點多時進料幫浦的軸封異常，引發火光，中油立刻停爐，把殘餘原料引到燃燒塔排放，熊熊火光引起居民關注。有民眾將照片上傳「林園五四三」臉書社群。

中油林園廠今年2月及4月才因燃燒塔冒出黑煙汙染空氣，被環保局開罰，今晚又出包，是林園廠1年多來第5次。中油表示，是製程中進料幫浦的軸封異常，廠方才把管線中殘餘烯烴類原料藉燃燒塔排放。

環保局人員接獲民眾提供的照片查看環保局監視系統，發現中油林園廠燃燒塔有明顯火光及黑煙，查出是進料泵浦起火燃燒，隨即在環境周界及現場進行空氣品質量測。另調閱鄰近林園、小港測站進行了解，空氣品質良好，林園工業區周邊空氣盒子，也未發現異常高值，火勢晚間8點52分左右撲滅。