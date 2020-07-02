高醫借鏡日本經驗 打造旗津長照島

因應超高齡社會到來，高醫醫療體系與日本經產省商務政策統合調整官江崎禎英合作，翻譯他的著作《超高齡社會的處方箋》，借鏡經驗，宣示由旗下旗津醫院協助旗津打造長照島，全方位守護當地銀髮族。

高醫昨天以視訊方式，與江崎禎英共同發表《社會可以被改變－超高齡社會的處方箋》一書中文版，也提出打造ABC旗津長照島願景。

高醫院長侯明鋒2016年在台北參加台日高峰論壇，對於江崎禎英演講內容大為驚豔，兩人建立深厚情誼，2018年江崎禎英出版《超高齡社會的處方箋》一書，內容對如何因應銀髮浪潮有深入著墨，去年侯向江崎禎英建議譯成中文版，嘉惠台灣讀者，促成雙方合作。

侯明鋒表示，每個人都會老，傳統養兒防老觀念已不合時宜，大家要體認退休後生活靠自己，退休前及早為自己規畫一張退休處方箋。

受江崎禎英著作啟發，高醫醫療體系也由旗下旗津醫院在當地啟動「長照ABC」計畫，期望將旗津打造為長照島。所謂「長照ABC計畫」，A指的是「社區整合型服務中心」、B為「複合型服務中心」、C為 「巷弄長照站」，將結合高齡門診、出院準備服務及居家醫療等資源，提供老人關懷訪視、電話問安諮詢及轉介、餐飲、健康促進等多元服務。

旗津醫院院長蔡忠榮說，旗津區老年人口占16.6%，高於高雄市老年人口平均值，社區不少獨居老人乏人照顧，旗津醫院2年前推「長照ABC計畫」逐見成果，全區13個里，已設有6處C級長照巷弄站。

江崎禎英昨在視訊中表示，日本是最早迎接超高齡的國家，長照經驗可供台灣參考，高齡化是必經過程，也是值得開心的事，從預防醫學、與疾病共生共存等面向，活躍老化。