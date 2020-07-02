高醫借重日本經驗 將打造旗津為長照島

因應超高齡社會到來，高醫醫療體系除與日本經產省商務政策統合調整官江崎禎英合作，翻譯他的著作「超高齡社會的處方箋」借重經驗。同時也宣示由旗下旗津醫院協助旗津打造為長照島，全方位守護當地銀髮族。

高醫今天以視訊方式，與江崎禎英共同發表「社會可以被改變～超高齡社會的處方箋」一書中文版，會中並發表打造ABC旗津長照島的願景。

高醫院長侯明鋒2016年在台北參加一場台日高峰論壇，對於江崎禎英的演講內容大為驚艷，兩人也建立深厚情誼，2018年江崎禎英出版「超高齡社會的處方箋」一書，內容對於如何因應迎戰銀髮浪潮有深入的著墨，去年侯向江崎禎英建議譯成中文版，嘉惠更多台灣讀者，促成了雙方合作。

侯明鋒表示，每個人都會老，但傳統「養兒防老」的觀念已不合時宜，大家要體認退休後的生活靠自己，在退休前儘早為自己規劃一張退休處方箋!

受江崎禎英著作的啟發，高醫醫療體系也由旗下旗津醫院在當地啟動「長照ABC」計畫，期望將旗津打造為長照島。所謂「長照ABC計畫」，A指的是「社區整合型服務中心」、B為「複合型服務中心」、C為 「巷弄長照站」，將結合高齡門診、出院準備服務及居家醫療等資源，提供老人關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務、餐飲服務、健康促進等多元服務。

旗津醫院院長蔡忠榮表示，旗津區老年人口占16.6%，已高於高雄市老年人口平均值，但社區不少獨居老人乏人照顧。旗津醫院兩年前推「長照ABC計畫」，逐見成果，全區13個里，已設有6處C級長照巷弄站。

江崎禎英昨在視訊中表示，日本是最早迎接超高齡的國家，相關的長照經驗可作為台灣的參考，高齡化是必經過程，也是值得開心的事，採取的對策在於我們是否願意改變視角，從預防醫學，與疾病共生共存等面向，面對老化。