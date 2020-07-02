快訊

獨／情變始末揭密 偶像劇教母柴智屏嘆：失去的是18年青春

水利會改官派！逾5小時表決大戰 立院三讀通過農田水利法

高醫借重日本經驗 將打造旗津為長照島

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高醫醫療體系借鏡日本經驗，將打造旗津為長照島。記者王昭月／攝影
高醫醫療體系借鏡日本經驗，將打造旗津為長照島。記者王昭月／攝影

因應超高齡社會到來，高醫醫療體系除與日本經產省商務政策統合調整官江崎禎英合作，翻譯他的著作「超高齡社會的處方箋」借重經驗。同時也宣示由旗下旗津醫院協助旗津打造為長照島，全方位守護當地銀髮族。

高醫今天以視訊方式，與江崎禎英共同發表「社會可以被改變～超高齡社會的處方箋」一書中文版，會中並發表打造ABC旗津長照島的願景。

高醫院長侯明鋒2016年在台北參加一場台日高峰論壇，對於江崎禎英的演講內容大為驚艷，兩人也建立深厚情誼，2018年江崎禎英出版「超高齡社會的處方箋」一書，內容對於如何因應迎戰銀髮浪潮有深入的著墨，去年侯向江崎禎英建議譯成中文版，嘉惠更多台灣讀者，促成了雙方合作。

侯明鋒表示，每個人都會老，但傳統「養兒防老」的觀念已不合時宜，大家要體認退休後的生活靠自己，在退休前儘早為自己規劃一張退休處方箋!

受江崎禎英著作的啟發，高醫醫療體系也由旗下旗津醫院在當地啟動「長照ABC」計畫，期望將旗津打造為長照島。所謂「長照ABC計畫」，A指的是「社區整合型服務中心」、B為「複合型服務中心」、C為 「巷弄長照站」，將結合高齡門診、出院準備服務及居家醫療等資源，提供老人關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務、餐飲服務、健康促進等多元服務。

旗津醫院院長蔡忠榮表示，旗津區老年人口占16.6%，已高於高雄市老年人口平均值，但社區不少獨居老人乏人照顧。旗津醫院兩年前推「長照ABC計畫」，逐見成果，全區13個里，已設有6處C級長照巷弄站。

江崎禎英昨在視訊中表示，日本是最早迎接超高齡的國家，相關的長照經驗可作為台灣的參考，高齡化是必經過程，也是值得開心的事，採取的對策在於我們是否願意改變視角，從預防醫學，與疾病共生共存等面向，面對老化。

長照 高醫

延伸閱讀

推李眉蓁參選 民眾黨：等於宣告藍白合破局

高雄市長補選人選未定 江啟臣李乾龍在高雄整合協調

參加高雄市長補選？高醫院長侯明鋒說沒被徵詢

二哥侯明鋒選高雄市長？侯友宜：他是醫生 對政治沒興趣

相關新聞

高雄超前部署 全國第一個無菸檳酒工地今啟用

菸酒危害人體健康甚鉅，高雄市衛生局為此攜手交通部高速公路局南區養護工程分局，推出全國第一個「無菸檳酒工地」，守護勞工友健...

高雄公車式小黃 7月那瑪夏區新闢路線

高雄市交通局今表示，公車式小黃暑假7月將於那瑪夏區新闢T522路線，提供巴楠花部落小學往返瑪星哈蘭大光教會公車服務；同時...

環島背著友人大頭照 特別註明「他沒死！在上班」

屏東一名李姓男子昨天於枋寮鄉往墾丁方向，看見3名騎車的男子停等紅綠燈時，背後分別掛著「帶你來看台灣一輩子の朋友」、「PS...

外銷受阻檸檬價格低迷 屏東縣府規畫檸檬險

7月進入檸檬盛產期，受疫情影響，檸檬外銷通路受阻，檸檬產地價格低迷。屏東縣政府農業處規畫開辦檸檬保險，聽取農友意見，期望...

金門塔山電廠新機組暑假商轉 年供近2萬戶用電

台電繼5月於夏興電廠啟用全國最大的2MW（百萬瓦）儲能系統後，6月22日竣工的塔山電廠9、10號最新機組也上線供電、預計...

高雄校園雙機不中斷 爭取中央補助

高雄前市長韓國瑜任內推動校園雙機（冷氣機、空氣清淨機）裝置計畫，政策推行年餘， 卻遭罷免去職，政策能否延續備受關注。國民...

屏東南華國小 師生一起畢業了

屏東縣今年停辦5所國小分校、分班，1所國小改制分校。校齡55年的高樹鄉南華國小走入歷史，昨天辦畢業典禮，應屆8人成為末代...

屏改善道路品質 天際線變美

屏東縣政府工務處改善縣內道路品質，爭取前瞻計畫4年補助27件，補助逾11億元。近期完工道路包括縣道189線、189甲線及...

斜槓人生／海下所助理樂在生活 是賞鯨女船長也是潛水教練

中山大學海下科技研究所助理邱百合，是台灣賞鯨觀光產業第一位女船長，也是自由潛水教練。愛海、愛鯨豚的她，平日在學校鑽研海洋...

取締違法沙灘車 墾管處站崗 端節連假對業者和遊客「一車一罰」

墾丁國家公園區內行之有年的違法沙灘車活動，任意飆山、破壞水土保持，且未投保潛藏遊客安全問題，墾管處為管制沙灘車活動，月前...

高雄YouBike2.0上路 9月底前30分鐘免費

高雄CityBike功成身退，YouBike2.0昨起接手營運，並提前達成原C-bike租賃站316站營運規模，預計9月...

守護高雄幸福川河面清淨 環保局人員累翻卻很有成就感

高雄市近日因連續強降雨，造成幸福川沿線汙水截流橡皮壩開啟，將上游側溝、箱涵的汙水、大量垃圾全部匯流進入幸福川。環保局河面...

熱門新聞

癌父臨終心願遊花東 兒送行泣：來世讓我當爸爸

健身教練車禍後終身坐輪椅 原公司再雇他還讓他調回家

與「新北女警花」跳反毒健康操 男警官：興奮到睡不著

安心旅遊加碼再加碼！嘉義飯店業紛紛推0元住宿方案

35年公職未離鄉 嘉義縣建設處長升公路總局副局長

影／萬里私房景點鏡湖倒影美麗如鏡 蟲鳴鳥叫聲伴奏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。