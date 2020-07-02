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迎接觀光旺季 綠島鄉長帶頭淨灘淨海活動

中央社 / 台東縣2日電

台東綠島進入觀光旺季，鄉長謝賢裕今天帶領觀光業者和學生「淨灘、淨海」活動，用實際行動愛綠島。

7月進入綠島觀光旺季，島上首場大型活動「2020Fun浪綠島黑潮之夜」將在7月4日登場，謝賢裕今天和縣議員李數奼陪同綠島潛水運動協會與在地觀光業者、公館國小、鄉民發起「淨灘淨海活動」。

「愛綠島，我們用實際行動表達」謝賢裕表示，除了將到來的「2020 Fun浪綠島黑潮之夜」外，接著是「2020年綠島海上長泳活動」，希望到綠島的旅客及長泳選手，親身體驗綠島豐富珍貴的海陸資源、生態，享受大自然之美的同時也深刻瞭解自然保育的重要性。

今天的淨海地方是中寮海底，謝賢裕表示，今年的垃圾量比往年少了很多，但還是發現有棄置的魚網，這對海底生態會造成嚴重破壞，也會威脅到潛水遊客安全。

昨天綠島觀音洞發生火燒山，李數奼呼籲遊客，夜遊時儘量不要抽菸，菸蒂不要亂丟，在高溫下一點點火星就容易引燃雜草，加上綠島救災資源有限，山區人車又無法到達，往往火勢一發不可收拾，希望大家一起守護美麗綠島。

綠島 淨灘 火星

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