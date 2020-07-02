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交通部輔導旅遊業者轉型 迎接下一波觀光潮

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
屏東縣恆春半島觀光產業聯盟辦理期觀光產業從業人員轉型培訓計畫，希望輔導相關旅遊業者進行轉型，以面對下一波觀光潮，圖為墾丁大街人潮。記者劉學聖／攝影
屏東縣恆春半島觀光產業聯盟辦理期觀光產業從業人員轉型培訓計畫，希望輔導相關旅遊業者進行轉型，以面對下一波觀光潮，圖為墾丁大街人潮。記者劉學聖／攝影

因應新冠肺炎疫情，交通部觀光局撥二十億元經費，讓全台觀光公協會申請觀光業從業人員轉型培訓計畫。屏東縣恆春半島觀光產業聯盟申辦第三期觀光產業從業人員轉型培訓計畫，是全台少數採取「視訊上課」的計畫，共有夏都沙灘酒店、墾丁天鵝湖渡假飯店、墾丁凱撒飯店、墾丁怡灣渡假飯店、統一度假村等飯店共八十人報名。藉由此次培訓計畫輔導相關旅遊業者進行轉型，以面對下一波觀光潮。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說，這次培訓課程是全台少數採取視訊上課轉型培訓的計畫，計畫課程涵蓋職能教育訓練、產業升級與服務轉型之準備、數位及精準行銷、配合交通部觀光政策行銷推廣及辦理跨區域交流或標竿學習等。而聘請學者專家授課內容十分實用，包括「顧客抱怨處理技巧」，「接待禮儀與應對技巧」，「餐旅服務關鍵時刻」、「餐旅行銷」。參加訓練陳姓學員表示，第三期課程中有宴會場地的虛擬實境（VR）及虛擬實境案例實作是全新科技，過去屏東縣觀光飯店業還沒有看過這種科技，經由這次培訓都受益良多。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟辦理期觀光產業從業人員轉型培訓計畫，希望輔導相關旅遊業者進行轉型，以面對下一波觀光潮，圖為墾丁沙灘戲水人潮。記者劉學聖／攝影
屏東縣恆春半島觀光產業聯盟辦理期觀光產業從業人員轉型培訓計畫，希望輔導相關旅遊業者進行轉型，以面對下一波觀光潮，圖為墾丁沙灘戲水人潮。記者劉學聖／攝影
屏東縣恆春半島觀光產業聯盟辦理期觀光產業從業人員轉型培訓計畫，希望輔導相關旅遊業者進行轉型，以面對下一波觀光潮，圖為墾丁沙灘戲水人潮。本報資料照片
屏東縣恆春半島觀光產業聯盟辦理期觀光產業從業人員轉型培訓計畫，希望輔導相關旅遊業者進行轉型，以面對下一波觀光潮，圖為墾丁沙灘戲水人潮。本報資料照片

屏東縣 墾丁 恆春

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