交通部輔導旅遊業者轉型 迎接下一波觀光潮
因應新冠肺炎疫情，交通部觀光局撥二十億元經費，讓全台觀光公協會申請觀光業從業人員轉型培訓計畫。屏東縣恆春半島觀光產業聯盟申辦第三期觀光產業從業人員轉型培訓計畫，是全台少數採取「視訊上課」的計畫，共有夏都沙灘酒店、墾丁天鵝湖渡假飯店、墾丁凱撒飯店、墾丁怡灣渡假飯店、統一度假村等飯店共八十人報名。藉由此次培訓計畫輔導相關旅遊業者進行轉型，以面對下一波觀光潮。
屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說，這次培訓課程是全台少數採取視訊上課轉型培訓的計畫，計畫課程涵蓋職能教育訓練、產業升級與服務轉型之準備、數位及精準行銷、配合交通部觀光政策行銷推廣及辦理跨區域交流或標竿學習等。而聘請學者專家授課內容十分實用，包括「顧客抱怨處理技巧」，「接待禮儀與應對技巧」，「餐旅服務關鍵時刻」、「餐旅行銷」。參加訓練陳姓學員表示，第三期課程中有宴會場地的虛擬實境（VR）及虛擬實境案例實作是全新科技，過去屏東縣觀光飯店業還沒有看過這種科技，經由這次培訓都受益良多。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言