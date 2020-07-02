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高雄市議長補選時間 藍、綠不同調

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會民進黨團書記長林智鴻（左至右）、總召韓賜村、幹事長陳致中。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議會民進黨團書記長林智鴻（左至右）、總召韓賜村、幹事長陳致中。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議長補選時間藍綠不同調，國民黨團總召曾俊傑表示，希望在這次定期會內完成補選，早日定案。民進黨團今開會協調議長補選人選，但仍無定論，預計最晚7月6日確定人選。民進黨團並指定期會內補選太草率，不夠光明正大，希望在定期會結束後再進行補選。

民進黨團總召韓賜村說，議長補選茲事體大、不能兒戲，利用現在定期會之間，插入一個時間舉辦議長補選，成何體統？一定要在定期會結束後，於正式的臨時會再辦理補選，這樣也才光明正大，「哪有偷襲的說為了勝算，要趕快選一個日期來選？」

韓賜村說，議長是議會的大家長，匆促用突襲的方式決定日期並選出，「這會被笑，全國沒有這樣的，這史無前例」，民進黨團會全力維護底線，議長補選不該草率，應該光明正大贏得議長寶座，不能匆促就想選完解決。

對於議長人選，國民黨團此前已透過假投票，決定由資深議員曾麗燕出馬角逐，民進黨團則有黃明太、鄭光峰議員登記參選，將進一步從兩人中協調出人選。今天民進黨團開會協商，但仍無定論。

被問到是否人選難產？陳致中說，沒有難產的問題，這次會給比較長一點的協調期，是因為黨團成員有共識，希望用協調產生人選，黃明太、鄭光峰都是很優秀的議員，民進黨團希望推出最有實力獲勝的人選。

陳致中強調，民進黨團會用協調方式產生人選，假投票是最後的手段，「不然如果要投票，今天也可以投啊！」但決定延長協調期，也不可能遙遙無期，最晚7月6日早上11點，無論如何民進黨一定會產生候選人。

陳致中說，國民黨團人數居多，最後要定什麼時間投票不知道，但民進黨團會做好最好的準備，也讓候選人有時間可以準備，「沒有難產，是因為我們要提出最好人選」。

民進黨 投票 陳致中

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