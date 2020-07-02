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高市體感產業補助簽約 核定15案創1.3億產值

中央社 / 高雄2日電

高雄市政府推動「體感科技園區計畫補助」邁入第3年，今年計畫有52家業者申請、核定15案補助，總計補助金額逾新台幣5000萬元，預估可為高雄帶來超過1.3億元產值。

「109年高雄體感科技補助簽約儀式暨執行說明會」今天在前鎮區的「體感奇點」舉行。高雄市政府經發局表示，今年體感計畫「主題應用型」共6家申請核定3案，包含5G多元應用平台、大型多人體感互動遊戲以及MR混合實境劇院等。

「推廣應用型」有39家申請核定10案，將應用於製造、觀光、營造及長照產業，推出互動導覽、作業訓練及健康促進等各式特色方案；「創業補助」則限新創公司提案，計7家申請核定2案，包含新興的多人直播平台和認知互動發展遊戲等，內容相當多元。

經濟部工業局電子資訊組科長林青嶔今天也特地南下，致詞時肯定高雄市政府自107年獲選「體感科技基地－體感園區計畫」以來，積極輔導體感業者發展並帶動傳產業者轉型。

林青嶔說，今年雖受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）影響，業界紛紛朝「零接觸」經濟發展，但在後疫情時代除了零接觸之外，更應研發打造「全體驗」科技，期勉高市府與業者攜手努力，讓世界看見高雄體感軟實力。

「體感科技，就是要讓大家有感」，經發局副局長高鎮遠說，自體感計畫開辦以來市府成立KOSMOS體感奇點主動出擊，透過前店後廠的創業加輔導機制，讓許多廠商研發成果陸續遍地開花。3年來累計核定補助83案、金額達3億7203萬元，合計創造超過600個工作機會，更輔導業者從視聽娛樂逐步拓展到運動、製造、觀光和醫療產業應用，帶動產值逾16億元。

高鎮遠指出，市府將於下半年走出高雄，透過「體感重裝部隊」卡車巡迴全台展演，讓更多民眾親自體驗何謂新興的體感科技，同時也持續洽詢國際合作，透過線上展覽或會議方式宣傳，更將於雙十連假在高雄舉辦全台最大的體感互動嘉年華活動，讓民眾見證體感科技蛻變。

高雄市 創業

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