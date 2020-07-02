澎湖將軍國小以愛灌鈣 全校生贏得整學期保久乳

澎湖將軍國小在「以愛灌鈣」營養關懷計劃中，以「福力滿檔每一刻、樂事傳溢每一口」作品獲得第一屆小小藝術家包裝徵集線上票選活動首獎，讓全校廿多名學生贏得一整學期的保久乳可喝。

為關心孩童缺鈣議題，乳製品業者指出，今年率先推出為期3年的「以愛灌鈣」營養關懷計劃，即日起至7月31日止，預計今年募集捐贈30萬瓶保久乳，讓愛心不斷滾動。

乳製品業者同時舉辦第一屆「以愛灌鈣：小小藝術家」包裝徵集線上票選活動，共計有全國101所偏鄉小學參加，澎湖縣將軍國小及連江縣敬恆國小2所離島偏鄉小學，分別以「福力滿檔每一刻、樂事傳溢每一口」和「福樂牛奶樂園」等作品，脫穎而出。

2校勝出後，乳製品業者表示，全校學生可獲得一整學期的保久乳，作品也將在今年9月登上新產品的包裝上，讓全台灣看見離島偏鄉小朋友的才華。

乳製品業者指出，澎湖將軍國小「福力滿檔每一刻、樂事傳溢每一口」作品，是由陳佳欣等4名學生共同創作，將牛隻從飼養、製成牛奶、到配送過程，一筆一畫勾勒在畫紙上，了解到牛奶生產過程，需要很多人的幫忙，藉此更懂得珍惜每一滴牛奶。