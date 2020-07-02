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高雄超前部署 全國第一個無菸檳酒工地今啟用

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市政府首創無菸檳工地，守護勞工健康。記者王昭月／攝影
高雄市政府首創無菸檳工地，守護勞工健康。記者王昭月／攝影

菸酒危害人體健康甚鉅，高雄市衛生局為此攜手交通部高速公路局南區養護工程分局，推出全國第一個「無菸檳酒工地」，守護勞工友健康。

全台首處「無菸檳酒工地」位在國一北上往國10西向匝道改善工程的匝道匯入區段，今天高市衛生局與高公局南區養護工程分局聯手宣示無菸檳酒工地啟用，目標是共創優質健康職場。高雄榮總醫療團隊也到現場提供戒菸服務、口腔癌及大腸癌篩檢及酒癮治療與心理健康篩檢的諮詢服務。

高雄市衛生局代理局長林盟喬說，香菸、檳榔與酒都是工地常見的成癮物質，有礙健康。高雄市政府衛生局積極推動無菸檳酒工地，今年已成功輔導新舜營造及宏義工程兩家公司打造無菸檳酒友善工地環境，期望提供勞工健康的職場環境。

高雄市政府衛生局心理衛生中心主任蘇淑芳表示，一般人每天至少有8小時在職場度過，每個人平均的職涯為40年，如果天天抽菸、喝酒或嚼檳榔，對身體健康危害很大，營造業工作十分辛苦，勞工朋友更應該注意自身健康。

衛生局表示，政府目前免費提供30歲以上癮君子或嚼檳榔的民眾，兩年一次口腔黏膜檢查，可帶健保卡到牙科、耳鼻喉科或國民健康署核可的其他科別受檢；戒菸服務可洽免費戒菸專線080636363

衛生局 高雄市 戒菸

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