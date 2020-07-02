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高雄公車式小黃 7月那瑪夏區新闢路線

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局今表示，公車式小黃暑假7月將於那瑪夏區新闢T522路線。記者蔡孟妤／攝影
高雄市交通局今表示，公車式小黃暑假7月將於那瑪夏區新闢T522路線。記者蔡孟妤／攝影

高雄市交通局今表示，公車式小黃暑假7月將於那瑪夏區新闢T522路線，提供巴楠花部落小學往返瑪星哈蘭大光教會公車服務；同時JOY公車H21旗山轉運站往返溪州，也將由公車式小黃接續提供轉乘服務。

交通局表示，那瑪夏位處偏遠地區，先天交通發展環境不良，又離市區路途遙遠，後天交通發展受限，每天僅有一、二班公車可以搭，進出極為不便。去年11月引進公車小黃，今年7月再新闢T522路線，提供平假日一天二班次服務。

此外，因應原JOY公車H21旗山轉運站往返溪州路線營運效率較低，7月起也轉由公車式小黃接續提供轉乘服務。

公車式小黃是公車、也是計程車，有公車服務大眾的性質，更有不同於公車的機動性，可因應路況，深入鄰里解決最後一哩路的問題，並滿足年長者外出需求。高雄市目前已有52條路線，擴及31個行政區。

交通局代理局長張淑娟指出，公車式小黃平均每年可較公車節省約30%補助經費，同時提供優於公車的接駁服務，提供民眾更彈性的乘車選擇，頗獲地方好評。

公車 那瑪夏 高雄市

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