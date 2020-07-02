外銷受阻檸檬價格低迷 屏東縣府規畫檸檬險
7月進入檸檬盛產期，受疫情影響，檸檬外銷通路受阻，檸檬產地價格低迷。屏東縣政府農業處規畫開辦檸檬保險，聽取農友意見，期望開發出符合農民需求的客製化屏東限定檸檬保單。
根據農糧署統計，全台檸檬種植面積有2777公頃，而屏東就占66%，有1853公頃，全台檸檬有產銷履歷驗證面積389公頃，屏東縣有326公頃。
九如鄉農會總幹事龔泰文說，九如鄉是屏東縣檸檬主要產區，檸檬價格也常因產銷導致農民收入不甚理想，除供銷問題，天然災害造成的檸檬農損失，也極需要有農業保險來保障。
屏東縣政府先前開發規畫降水量養殖保險、三合一天氣指數型蓮霧保險及高屏地區天氣指數型棗保險經驗，向中央爭取由縣府主導開發規畫檸檬保險，充分了解農民對檸檬保險的需求，邀請屏東縣數個主個檸檬生產區的農會及農民代表舉辦「屏東地區檸檬保險開發需求農民座談會」。
農友表達對檸檬保險渴望，更希望保險可以不會讓一整年的辛勞都白費，九如鄉檸農說，檸檬主要生產季節集中在6-9月份，這段時間是颱風好發時節，若在此時遇到強風豪雨來襲將造成嚴重落果，蒙受重大損失，另外若可以規畫收入保障型保險，也可以保障農民的收入，而不會受到供銷失衡或天災等造成的經濟損失。
屏東縣政府農業處指出，座談會確認農民對保險的需求，保單將朝天氣指數型及收入保障二個大方向規畫，將於初步規畫內容出爐再邀集相關單位及農友代表討論，期望開發出內容是符合農民需求的客製化屏東限定檸檬保單，當農友最有力的後盾。
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