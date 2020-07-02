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金門塔山電廠新機組暑假商轉 年供近2萬戶用電

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
金門塔山電廠發電機組。
金門塔山電廠發電機組。

台電繼5月於夏興電廠啟用全國最大的2MW（百萬瓦）儲能系統後，6月22日竣工的塔山電廠9、10號最新機組也上線供電、預計暑假間正式商轉，年增7000萬度電力，可供近2萬戶家庭用電，金門居民將免於限電惡夢。包括新機組共3根煙囪彩繪也會在今年10月底前陸續完成，圖樣包括金門風獅爺、水獺、縣鳥「棺材鳥」等。

屬於小型獨立電力系統的金門，因未與台灣本島電網相連，過去較易受電力突發狀況影響，塔山發電廠廠長葉國佐表示，去年一年就跳機40幾次，居民時常要忍受突如其來的跳電。

不過，今年金門不一樣了。台電5月於夏興電廠啟用2MW儲能系統，可在0.2秒內瞬間供電救援，22日竣工的塔山電廠9、10號機組也已上線供電、預計最慢8月底正式商轉，年增7000萬度電力。

台電表示，塔山新機組如加速飛快的「超跑」，具每秒420瓩的快速升降載能力，較既有機組快上近30倍，可即時因應太陽光電與風力等再生能源發電量動態變化，搭配整體智慧電網，讓金門供電再進化。葉國佐表示，今年金門目標「跳機不限電」，過了上半年，民眾跳電、限電次數已經有感下降，未來也會逐年改善。

台電說明，金門2019年用電量約3億度，主要仰賴既有塔山、夏興、麒麟電廠共19部機組，裝置容量9.1萬瓩（91MW）作為基載電力，另有再生能源如太陽光電裝置容量9MW、風力發電4MW。金門用電量近10年增加逾0.5億度，為因應用電增加，台電2017年以19億元預算推動新設9、10號機發電計畫，購買兩部裝置容量各1.1萬瓩的德製高效率機組，分別於今年1、2月完成機組正式上線的最終試驗「連續96小時試運轉」。

台電指出，塔山9、10號新機組發電效率提升至46%，每年可減少316.2公噸二氧化碳排放，以及近150噸油耗，而粒狀污染物(PM)排放濃度實測也不到法規值的1/5。

塔山電廠的3根煙囪目前也已經展開彩繪過程，其中畫著風獅爺的9、10號新機組煙囪已經完成，其他兩根煙囪分別畫上水獺和鱟、「棺材鳥」戴勝和冬季的候鳥鸕鶿。3根煙囪預計10月底前全部彩繪完成，最完整、完美的觀景處就在小金門往大金門的航線上。

台電表示，金門作為「智慧低碳示範島」，將持續推動智慧電網，塔山電廠新機組加入後，整合機組發電、用電負載、再生能源發電即時運轉資料的能源管理系統，可扮演關鍵的智慧電廠角色，發揮智慧調度與發電功能。另外，全縣近3萬戶的智慧電表將在年底全數安裝完成，環島110公里光纖網路等資通訊建設也將陸續完善。

金門塔山電廠9、10號新機組煙囪，彩繪著金門著名的風獅爺。記者黃有容／攝
金門塔山電廠9、10號新機組煙囪，彩繪著金門著名的風獅爺。記者黃有容／攝
金門夏興電廠5月啟用的全國最大2MW（百萬瓦）儲能系統。記者黃有容／攝
金門夏興電廠5月啟用的全國最大2MW（百萬瓦）儲能系統。記者黃有容／攝

金門 台電 再生能源

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