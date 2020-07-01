守護高雄幸福川河面清淨 環保局人員累翻卻很有成就感

高雄市近日因連續強降雨，造成幸福川沿線汙水截流橡皮壩開啟，將上游側溝、箱涵的汙水、大量垃圾全部匯流進入幸福川。環保局河面垃圾打撈工作人員馬不停蹄，全力動員巡撈河面上大量垃圾及廢棄物，大幅改善幸福川河面清淨度。

因幸福川為感潮型河流，河川會感受潮汐的漲落，下雨後幸福川河面必然暴漲，造成環保局幸福川河面垃圾打撈工作人員必須壓低身子，趴在打撈筏上方來回穿梭橋下，撈除河面垃圾及廢棄物，過程既危險又耗體力。

環保局維護幸福川及愛河的打撈工作團隊，今天打撈愛河垃圾量約1650公斤、魚屍45公斤，幸福川垃圾量約200公斤，負責打撈的清潔隊員都累翻了，雖然辛苦，但看到愛河及幸福川河面恢復清潔，覺得很有成就感。