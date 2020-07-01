影／屏東縣長阿伯畢業祝福 跳舞表現誠意

今天是屏東縣各國小畢業典禮，屏東縣長潘孟安從上任至今，連6年推出畢業祝福影片，每年畢業祝福影片，都結合當年的流行元素，也不忘行銷屏東，今年推出畢業影片「縣長阿伯」潘孟安再度賣萌，挑戰韓國歌手ZICO的歌曲Any Sony，超洗腦，也祝福畢業生們，「畢業新人生防疫新生活」。

屏東縣長潘孟安今年畢業祝福影片（https://youtu.be/wh9-49S1ym4），開頭「耶～我誰，我安安啦」，今年「安安的畢業祝福，用跳舞來表現誠意！！」。

潘孟安從上任至今連6年推出畢業祝福影片，潘孟安在影片說，今年因為疫情關係，想必是特別難忘畢業季，大家犧牲了很多活動，也忍受口罩悶熱應考，謝謝各位同學的配合，謝謝老師們的協助，「你們都是最罩的台灣隊」。