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影／屏東縣長阿伯畢業祝福 跳舞表現誠意

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安從上任至今，連6年推出畢業祝福影片，每年畢業祝福影片，都結合當年的流行元素，也不忘行銷屏東，今年推出畢業影片「縣長阿伯」潘孟安再度賣萌。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安從上任至今，連6年推出畢業祝福影片，每年畢業祝福影片，都結合當年的流行元素，也不忘行銷屏東，今年推出畢業影片「縣長阿伯」潘孟安再度賣萌。圖／取自潘孟安臉書

今天是屏東縣各國小畢業典禮，屏東縣長潘孟安從上任至今，連6年推出畢業祝福影片，每年畢業祝福影片，都結合當年的流行元素，也不忘行銷屏東，今年推出畢業影片「縣長阿伯」潘孟安再度賣萌，挑戰韓國歌手ZICO的歌曲Any Sony，超洗腦，也祝福畢業生們，「畢業新人生防疫新生活」。

屏東縣長潘孟安今年畢業祝福影片（https://youtu.be/wh9-49S1ym4），開頭「耶～我誰，我安安啦」，今年「安安的畢業祝福，用跳舞來表現誠意！！」。

潘孟安從上任至今連6年推出畢業祝福影片，潘孟安在影片說，今年因為疫情關係，想必是特別難忘畢業季，大家犧牲了很多活動，也忍受口罩悶熱應考，謝謝各位同學的配合，謝謝老師們的協助，「你們都是最罩的台灣隊」。

縣長阿伯不忘提醒大家，「社交保持安全距離，學習千萬不能有距離，保持初衷，學習無限」，最後不忘提醒大家7月18到23日，全中運在屏東，一起來給選手加油打氣。

屏東縣長潘孟安從上任至今，連6年推出畢業祝福影片，每年畢業祝福影片，都結合當年的流行元素，也不忘行銷屏東，今年推出畢業影片「縣長阿伯」潘孟安再度賣萌。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安從上任至今，連6年推出畢業祝福影片，每年畢業祝福影片，都結合當年的流行元素，也不忘行銷屏東，今年推出畢業影片「縣長阿伯」潘孟安再度賣萌。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣 潘孟安 疫情

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