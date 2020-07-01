台電尖山電廠 澎湖放流三棘鱟幼苗

台電尖山電廠今天傍晚結合水試所澎湖海洋生物研究中心在紅羅海域放流500尾三棘鱟，這是澎湖近10餘年來首度放流鱟魚幼苗。

台電尖山電廠今年執行「向海致敬」豐育資源活動，與水試所澎湖海洋生物研究中心合作，自5月起分別在湖西菓葉、虎井、七美、南方四島國家公園和龍門海域放流有條石鯛、銀塔鐘螺與馬糞海膽，今天則首度在紅羅海域放流三棘鱟幼苗，近期還有3場放流，以豐富澎湖海域多樣性的漁業資源。

水試所澎湖生物研究中心主任謝恆毅表示，三棘鱟屬節肢動物，在地球生存超過4億年，故有「活化石」之稱，由於鱟血中含有銅離子，可製成鱟試劑來檢驗食物、藥品或疫苗，對人類的食藥安全，相當重要，其中1公斤的鱟血，售價高達4、50萬元。

謝恆毅表示，今天放流的500尾三棘鱟苗，由澎湖研究中心自行培育，體型約1公分大小，適合生長在沙泥底質的潮間帶環境，由電廠廠長歐致誠和社區村長、民眾等一起在湖西紅羅海域放流，期能順利成長。