提升道路品質屏東重現天際線植栽綠美化 豐富城市景觀

屏東縣政府工務處改善縣內道路品質，爭取前瞻計畫4年補助27件，補助逾11億元，改善縣內27條道路品質，近期完工的道路包括縣道189線、189甲線及崇蘭圳加蓋段，改善原則重視路平，另外將天際線整合，道路美化、微調汽、機車道，道路兩側植栽綠美化，「讓用路人在不同季節有不同感受」，豐富城市景觀，打造屏東縣網美大道。

屏東縣政府工務處長楊慶哲說，提升道路品質，路平問題，以前路基不是很好，做好路基改良；天際線與景觀，涉及到視覺與生活環景的品質感受，天際線處理，電纜下地化，提升生活品質，之後帶來觀光，道路兩側植栽做充分考量，每一段的處理方式，讓每個季節有不同的花序出現，讓用路人來到屏東，不同季節有不同感受。

「道路安全，燈亮水溝通，天際線整合，打造屏東的網美大道」楊慶哲說，結合地方創生，將屏東觀光產值往上提升，規畫纜線地下化，民眾看見美麗天際線，也評估路段條件，思考什麼路段適合種植什麼樣的植栽，美化道路景觀。

楊慶哲說，近期將完工的工程有縣道189線規畫橫向天際線局部下地、增加植栽沿路往南過台一線到二代加工出口區，將人行安全設施改善及中央分隔島拓寬補植阿勃勒；縣道189甲線也加強綠蔭植栽，暖化行車視覺。崇蘭圳加蓋段（老鷹高爾夫球練習場旁）也新闢慢車及行人專用道各一，種植連續喬灌木綠帶，提供自行車族中繼休憩，三件工程預計7月6日完，平凡道路美麗變身。