駁高市議長補選案傳雜音 國民黨團力挺曾麗燕

高雄市議長補選作業，國民黨內傳出異議。高雄市議會國民黨團今天召開黨團會議，宣示市長、議長補選會團結支持黨提名人李眉蓁及曾麗燕；議長補選時間，再討論後提交大會審議。

高雄市議長許崑源過世，議會將補選議長，中國國民黨6月16日假投票選出連任4屆的曾麗燕為議長補選參選人。不過，國民黨內對於議長補選傳出異議，甚至有人揚言退出黨團運作或是退黨等。

國民黨高市議員李亞築前天還在臉書（Facebook）發文，指國民黨議員提案並有8名議員連署，主張於7月8日補選議長，到底在急什麼；不滿黨團未協調就逕行提案，讓她感到不被尊重。

不過，她的貼文發布不久，火速刪文。

高雄市議會國民黨團下午召開黨團會議，市議員陳麗娜、李亞築、黃香菽等人請假未出席。黨團總召曾俊傑表示，缺席者有事先請假。

媒體詢問，針對傳出議員對於議長補選有異議一事的看法。曾俊傑指出，國民黨沒有分裂的本錢，不管是市長或議長補選都會團結一致，並打贏選戰，他並駁斥外傳有黨籍議員要退出黨團運作及出走的說法

國民黨團原本今天甲動擬於議會臨時提案敲定議長補選時間，曾俊傑說，經過黨團會議，將與高市副議長陸淑美討論後再提交大會。

至於民主進步黨方面，高市議員黃明太、鄭光峰登記要參加議長補選。民進黨市議員康裕成受訪表示，明天會進行協調，民進黨在議長補選不會缺席，並努力爭取贏得勝選。

她說，民進黨團用比較多的心思於8月15日的市長補選的選戰上。