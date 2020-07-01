高市微笑單車YouBike2.0租賃站 9月1日前逾550個
高雄市微笑單車YouBike2.0今天正式營運，高雄市政府表示，目前高雄YouBike2.0站點已達C-bike規模，接著將在9月1日前全面升級舊有站點，讓全市租賃站數超過550個。
高雄市代理副市長王世芳今天在高市府四維行政中心舉行YouBike2.0正式營運啟用儀式，微笑單車公司董事長劉金標、執行董事劉麗珠等人也到場。
劉麗珠表示，從會勘成功率達80%以上，可看出高雄市民真的十分期待YouBike建置。自6月16日試營運以來，已累積14萬5000使用人次，每天平均使用量超過1萬2000人次，是以往沒有的紀錄。
劉麗珠表示，YouBike 2.0場站規模可大可小，設站快速免拉電，因此目前站點從試營運初的206站成長到316站，並達到2800輛車的規模，接下來將全力汰換C-bike租賃站，預計9月1日前全面換新，全市將有超過550個租賃站。
王世芳致詞時表示，YouBike2.0是升級版，要改善C-bike沒做好之處。她代表市府感謝微笑單車公司，讓高雄的公共自行車在今天如期營運，並希望未來除了有更便捷的使用外，新公共自行車也能讓市民兼顧環保及健康。
交通局代理局長張淑娟說，公共自行車是大眾運輸的第一哩路及最後一哩路，過往C-bike完全免費，卻造成永續經營的挑戰，現在YouBike2.0採使用者付費，9月底後，前30分鐘自付5元，再配合轉乘優惠，民眾成本也不會增加太多。
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