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愛河劃定管制區 污染水體最高罰2000萬

中央社 / 高雄1日電

連日高溫，高雄愛河發生魚群死亡，高雄市環保局打撈，但稽查人員也發現有油污，不排除遭亂倒廢油品，環保局今天提醒，愛河已劃定水污染管制區，最高可罰新台幣2000萬元。

高雄市政府環保局發布新聞稿表示，近日環保局溝渠隊進行愛河垃圾打撈作業時，發現河面出現死魚及油污，已立即清除。稽查人員巡查發現死魚範圍大致分布在愛河中下游處，大約在寶珠溝至五福橋間。

稽查人員也採集水樣分析，量測水質酸鹼度PH6.86、水溫攝氏30.9度、溶氧1.25mg/L等，研判因近日偶有暴雨，愛河主流及幸福川橡皮壩等截流設施為防洪需求，停止截流，導致側溝箱涵垃圾油脂流入河面，加上天氣炎熱導致水溫升高、水中溶氧偏低，造成魚群死亡。

稽查人員並發現河面油污主要由愛河上游H幹線流出，油花分布範圍約於天祥二路61巷至民族橡皮壩之間，不排除是民眾於道路側溝亂倒廢油品，稽查人員已採集水樣及油脂送驗追查污染源。

高市府環保局溝渠隊昨天共清除死魚220公斤、垃圾650公斤，處理油污的吸油棉片200公斤，水利局並啟動愛河及幸福川共30台曝氣機增加水中溶氧。

高市代理市長楊明州呼籲民眾，勿在道路側溝任意傾倒廢油品造成污染，愛河已於今年6月1日劃定為水污染管制區，在公告管制區內只要有污染水體行為，不論是個人或工廠均可依水污染防治法開罰，罰鍰最低3萬元，最高可達300萬元，列管事業單位為最高2000萬元。

高市府環保局邀請民眾一起加入守護愛河行列，如果於河道發現死魚或油污染，可立即撥打公害陳情專線07-7317600或1999，稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證。

愛河 高雄市

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