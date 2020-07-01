高雄YouBike 2.0上路 吳益政：要把自行車道做好

「高雄YouBike 2.0公共自行車系統」今正式營運，下午在高雄市政府四維行政中心舉行記者會。受邀出席的民眾黨籍高雄市長補選參選人吳益政說，不只是自行車，也希望電動機車、電動汽車系統等能陸續建置，並且把城市的自行車道優化，才能讓騎自行車者增加。

YouBike 2.0目前已經有316站、2800車，未來規劃逐步新增。除了規模超過舊有系統，站體還採用太陽能光電。吳益政表示，公共自行車本身就是大眾運輸的重要一環，加上太陽能，又向「綠色交通」前進了一大步。

除了對YouBike 2.0表示肯定，吳益政也提出建議，他說，高雄自行車道2018年已經超過1000公里，但自行車環境的建置不能落入數字的迷思，未來市府應該盤點全市自行車道，積極規畫「通勤用」自行車道，讓自行車道成為完整的運輸系統，才能增加騎車人口。

他並表示，除公共自行車，共享交通工具還包括共享電動機車、小型客車、或者電動滑板車等，市府也應該積極推動。

吳益政說，目前高雄公共運輸市占率只有大約10%，在六都當中排名第五。高雄未來的城市交通規畫，應以軌道運輸為骨幹、公車為支線、共享交通工具補完最後一哩路，藉由完整的大眾運輸路網，翻轉目前以私家車輛為主的現況。