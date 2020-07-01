響應高雄市安心餐食券政策 新高雄有線電視捐10萬
高雄市教育局自108年起開辦安心餐食券，讓弱勢孩子在例假日及寒暑假期間也能享有餐食，今午再接獲新高雄有電線台慨捐10萬元拋磚引玉，預計將嘉惠7200名學子。
高雄市以弱勢孩子為對象發放安食餐食券，凡設籍高雄市設且就讀高雄市國中小及完全中學高中部低收入戶學生，都可領取，孩子們持券可到7-11超商、萊爾富便利商店、OK超商、全家便利商店與太師傅便當店兌領餐點。
新高雄有線電視響應這項公益政策，今午由董事長康宇成代表捐贈10萬元，藉此拋磚引玉，他呼籲更多善心企業團體投入關懷行列。
高雄代理教育局長陳佩汝說，「安心餐食券」108年開辦以來，已斥 資5700多萬，嘉惠許多弱勢學子，如今再有新高雄有線電視捐輸，孩子們將可自7月4日起使用到暑假結束，估計有7200名學子受惠。
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