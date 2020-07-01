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屏東市里鄰人口懸殊太大 提合併案送市民代表會審議

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東市公所今天將「屏東市里鄰合併案」送往市民代表會。記者陳弘逸／攝影
屏東市公所今天將「屏東市里鄰合併案」送往市民代表會。記者陳弘逸／攝影

屏東市公所今天將「屏東市里鄰合併案」送往市民代表會，並期望未來可規畫將現有的79個里，調整為58個里。由於部分里整併變動幅度過大，因此代表會對於合併案抱持不同的看法。對此，屏東市公所表示，期望該提案能在9日市民代表大會臨時會審查通過。

屏東市長林恊松粉絲專頁日前貼出自1951年來至2020年5月屏東市里數、總人口數以及最大里數與里數人口的變化。

貼文中指出，自1951年屏東市里數共有93個里，當時全市總人口數為8萬2746人，最大里為廣興里，里內人口數2259人。歷經69年，里數時有增減，人口數則從8萬多人來到約20萬人。此外，屏東市自2014年至今里數都為79個里，最大里也變成崇蘭里。

有鑑於近年來屏東市人口數的變化，屏東市有不少里人口數相差盛大，若不整併將有部分小里人口勝過大里人口的情況。因此，屏東市公所提出「屏東市里鄰合併案」，規畫未來將現有的79個里，調整為58個里，其中29個里維持現狀。

對於「屏東市里鄰合併案」提案一事，目前仍有市民代表大會審議當中，屏東市公所期望，該提案能在9日市民代表大會臨時會審查通過。

屏東

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