CityBike退場 高雄YouBike2.0今起正式營運

高雄CityBike功成身退，高雄YouBike2.0今起正式營運，6月16日試營運至今累計超過15萬人體驗，即起至9月底止，前30分鐘免費；10月起前30分鐘市府補貼5元、民眾自付5元，另使用一卡通電子票證轉乘捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵也有優惠。

高雄市府今在四維行政中心舉行高雄YouBike2.0正式營運啟用儀式，高雄市副市長王世芳、交通局代理局長張淑娟、微笑單車公司董事長劉金標及執行董事劉麗珠、高捷公司、一卡通票證公司、悠遊卡公司、客運公司業者及市議員吳益政等人出席。

王世芳表示，高雄YouBike 2.0公共自行車6月16日試營運至今累計超過15萬人體驗，7月1日起正式營運，目前YouBike已有原本C-bike租賃站316站的營運規模，預計9月1日前既有C-bike租賃站陸續汰除，全面升級為YouBike 2.0系統，屆時全市將超過550站租賃站。

交通局表示，試營運至9月底前30分鐘免費，10月1日起前30分鐘市府補貼5元、民眾自付5元。

另使用一卡通電子票證使用YouBike轉乘捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵等，依各票種實施雙向轉乘優惠，每人次原則額外補貼轉乘運具票價5元；或使用MeNGo定期票享無限次數前30分鐘免費，鼓勵市民多使用綠色公共運輸。

交通局說，高雄YouBike 2.0公共自行車系統設站靈活、無需用電的輕樁系統，可密度更高、使用更方便、騎乘更舒適、借還更容易。

交通局表示，使用者可直接於自行車上太陽能充電智慧車機操作借還功能，一個場站可同時服務多人借還車，民眾不需到中控台排隊。