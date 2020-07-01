體驗採訪播報 台南有線電視主播夏令營開放報名

雙子星·三冠王有線電視過去13年來，每年舉辦卡拉ok歡唱賽，今年因新冠肺炎疫情影響，考量歌唱比賽現場人潮眾多，因此決定停辦歌唱比賽，改為舉辦室內的「主播夏令營」以及「HOME+電影院」等系列活動，邀請民眾在配合防疫的前提下一起安心參加活動。

雙子星·三冠王有線電視指出，「愛在社區」系列活動將在7月30、31日及8月20、21日舉辦「主播夏令營」。兩梯次的活動分別為，7月開放給20名國小4到6年級學童，及8月開放給20名國、高中學子參與，設籍台南市、對新聞媒體有興趣的學生可報名參加。

此次課程將邀請雙子星有線電視協理陳建村、主播秦碧純、記者郭文吉、高屏廣播電台DJ童童、「台南愛讀冊」節目執行製作阮琦寶、造型彩妝師林婕渝經驗分享與授課，提供新聞記者採訪與主播播報新聞的實際演練機會。活動採網路報名方式，課程免費，報名到7月6日截止，詳細情形可查詢雙子星·三冠王有線電視官網與臉書粉絲頁。