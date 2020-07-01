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李眉蓁訪北高雄拜票 推發展觀光特色市場強化漁業

中央社 / 高雄1日電

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天前進北高雄到岡山欣欣市場拜票，她表示，若自己當選會力推觀光特色市場，隨後到永安、彌陀區漁會參加慶祝漁民節活動，盼強化養殖漁業。

李眉蓁率競選團隊到北高雄重鎮岡山進行請益之旅，在以眷村生活族群為主的欣欣市場向攤商和民眾拜票，試吃美食，有攤商送上鴨頭象徵鴻運當頭，也有民眾要求合照。

李眉蓁表示，岡山地區近年發展迅速，傳統市場可藉乾淨、美觀方向，重新打造特色觀光市場；如當選也會多招商，豐富在地的民生需求建設，讓岡山成為年輕人的宜居首選。

她指出，捷運路竹延伸線的建設不能等，只要有利當地發展都會協助推動，不會讓捷運終點站變成發展終點站。

李眉蓁參加永安、彌陀區漁會慶祝漁民節活動致詞表示，高雄市一直是台灣漁業重鎮，除了遠洋漁業，近海漁業與沿岸漁業也很棒，還有休閒漁業，而永安的石斑魚、鱸魚與午仔魚養殖漁業更是強。

李眉蓁表示，為進一步強化養殖漁業，會設法爭取台電的溫排水與中油的冷排水，統一並擴大供應養殖漁業的用水，並設法辦理共同管道工程提供業者布設管線，擴大現有養殖集中區與生產區，讓有意從事養殖漁業者能有充足且乾淨的海水可運用。

對於彌陀的虱目魚養殖與加工創造「虱想起」品牌，10月的虱目魚節更是熱鬧滾滾，她也認為，海岸光廊已成功塑造絕美的景觀，如果能進一步結合漯底山及岡山的航空教育園區，可創造觀光漁港、漁市及與周遭結合的休閒產業，多元化發展養殖與休閒漁業，除了可增加就業人口，也可提升技術與產值。

岡山 李眉蓁 漁民

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