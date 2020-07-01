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影／屏東縣高樹鄉南華國小停辦 全校師生一起畢業

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣高樹鄉南華國小下學年度起停辦，今舉行畢業典禮，全校43名學生也將「一起畢業」。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉南華國小下學年度起停辦，今舉行畢業典禮，全校43名學生也將「一起畢業」。記者劉星君／攝影

屏東縣今年停辦5所國小分校、分班，1所國小改制分校。高樹鄉南華國小55年歷史，也在這波合併潮停辦，今舉行第55屆畢業典禮，應屆畢業生8人成為末代畢業生，全校老師、學生們也「一起畢業」，畢業生陳怡均說，最喜歡校園大樹，希望未來這些大樹能留下來，「南華永遠是我們的母校」。

上午下著雨，畢業典禮開始前，學校舉辦畢業生巡禮，畢業生們走訪校長室、視聽專科教室後，參加畢業典禮。南華國小學生（包括應屆畢業生）有43人，教職員共21人。

畢業典禮小巧溫馨，各年級都上台表演。應屆畢業生陳怡均說，學校要停辦，很捨不得，「希望這塊地永遠都會南華印象」，最喜歡學校舉辦運動會，喜歡跟同學們一起吃飯的時光，也希望老師們到別的國小，也能像在南華教的一樣好，希望老師們都身體健康。

應屆畢業生阮浩恩今天在畢業典禮上獲頒體適能獎章金質獎，他還打破南華國小55年來的紀錄，八百公尺心肺體適跑出好成績，也成為南華「永遠的紀錄保持人」，阮浩恩說，學校停辦很不捨，見不到學弟妹，很喜歡學校的籃球場，跟同學打籃球、射飛盤。

南華國小校長曾祥豪說，「全校師生即將畢業」，也因為疫情關係，無法集中舉辦大型活動，學校分別舉辦系列性活動，上周舉辦校內音樂會發表，畢業班也舉辦藝文活動展演。

曾祥豪說，南華國小校地約2公頃，未來在校生大部分都到鄰近泰山國小就學，教育處每天安排4班交通車，配合低中高年級上放學接送。

學校也將在7月舉辦校內歡送會，曾祥豪說，學校停辦，校舍、校地，縣府有特殊規畫，目前有3千多萬元經費，用途、經費都還在協調中，未來可能作為休憩中心，2座室內運動場館，校舍設備也還不錯，也可能設AI課程，教導社區認識農業科技相關，長照也可能會納入。教育處指出，校地活化會結合社區、衛政、社政，青創等，綜合評估。

屏東縣下學年度停辦國小、分班、分校分別為，里港鄉土庫國小信國分班、竹田鄉大明國小鳳明分班、枋寮鄉東海國小太源分校、車城鄉車城國小保力分校，與高樹鄉南華國小停辦。內埔鄉育英國小改制為東寧國小育英分校。

屏東縣合併停辦國小，根據屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法，依據「非原住民地區連續兩年學生人數未達50人者，得改制為分校或停辦」等原則評估。合併校後，也有學生就學安置、老師被超額，校園校舍再利用等問題。

屏東縣高樹鄉南華國小下學年度起停辦，今舉行畢業典禮，全校43名學生也將「一起畢業」。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉南華國小下學年度起停辦，今舉行畢業典禮，全校43名學生也將「一起畢業」。記者劉星君／攝影
南華國小校長曾祥豪（左）頒發畢業證書給畢業生代表陳怡均。記者劉星君／攝影
南華國小校長曾祥豪（左）頒發畢業證書給畢業生代表陳怡均。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉南華國小應屆畢業生們與導師林三豐（後排右二）畢業典禮開始前，校園巡禮到校長室，與校長曾祥豪（後排右一）合影，師生們也將「一起畢業」。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉南華國小應屆畢業生們與導師林三豐（後排右二）畢業典禮開始前，校園巡禮到校長室，與校長曾祥豪（後排右一）合影，師生們也將「一起畢業」。記者劉星君／攝影
南華國小應屆畢業生8人表演舞蹈。記者劉星君／攝影
南華國小應屆畢業生8人表演舞蹈。記者劉星君／攝影

屏東縣 畢業典禮 疫情

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