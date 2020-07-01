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避難山屋，誰來避難？走向「服務型山屋」的改革之路

陳其邁延攬中山大學前學生會長 出任青年發言人

中央社 / 高雄1日電

民進黨高雄市長參選陳其邁的競選團隊，延攬中山大學前學生會長林尚毅出任青年部主任暨青年事務發言人，陳其邁肯定林尚毅社會改革理想，林尚毅將負責香港及社會改革議題等。

陳其邁今天的行程滿檔，主要以出席沿海行政區漁民節活動為主，還在周邊廟宇參香尋求支持。不過，陳其邁今天身邊多了一名青年幹才，也是中山大學前學生會長的林尚毅，是陳其邁團隊延攬的青年部主任。

陳其邁指出，林尚毅在反送中運動中，從組織宣傳和對理念的堅持，讓自己看到這名有理想的青年。

陳其邁進一步表示，林尚毅很關注高雄很多進步價值及議題，並和很多關心台灣及高雄的青年站在一起，還能挺身而出，因此將倚重他擔任青年部主任，負責香港及社會改革等議題。

陳其邁競總指出，林尚毅西元1997年生，台南二中畢業、中山大學生科系學生，曾任中山大學學生會長，在校期間活躍，關心包括婚姻平權、撐香港、捍衛台灣主權等議題。

競總指出，青年、國際、在地是陳其邁重視高雄發展的方向，團隊借重林尚毅的歷練，爭取更多青年的支持與認同，一起為高雄打拚。除了林尚毅，陳其邁總部也向同黨立委蘇巧慧借將，將加強空戰文宣。

另外，陳其邁和國民黨高市長補選參選人李眉蓁今天都安排密集走訪沿海行政區區漁會行程，針對是否擔心「被搶票」，陳其邁接受媒體聯訪表示，「不會啦，李眉蓁一起來，對她也是好事，我會為她加油」。

陳其邁表示，自己在行政院副院長任內常到永安、彌陀，很支持興達港海洋科技園區的建立，還有海洋科技產業園區等預算；中央核定前鎮漁港的漁港建設經費以及冷鏈建設專款等。未來若有機會擔任市長，也會和漁業界加強合作及輔導。

陳其邁 青年 中山大學

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