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湯德章故居募款達標 文史團體將設協會管理維護

中央社 / 台南1日電

文史團體搶救台南市二二八事件受難者湯德章故居，成功募得逾2000萬元，目前正申請成立湯德章紀念協會，未來這座故居產權及管理維護將交由協會全權負責。

台南市文化資產保護協會理事黃建龍今天告訴中央社記者，台南文史團體已提出申請成立社團法人湯德章紀念協會，目的是將湯德章故居產權登錄在協會名下，由協會負責故居管理維護，及統籌運用民間集資款項。

他表示，湯德章故居將以紀念館方式營運，免費開放參觀，文史團體將妥善運用民間捐款，若是湯德章故居文資身分確認，還可向相關單位爭取補助，如果不符文資身分，仍有待向外界募款。

搶救湯德章故居，是由台南市文化資產保護協會、湯德章後代家屬、莉莉水果文化館共同組成「紀念館民間推動小組」推動，5月11日發起購屋保存湯德章在台南市中西區友愛街的故居，歷時1個月，共有8231人捐款，募得新台幣2071萬3759元。

出生於1907年的湯德章是台南人，父親是日本警官新居德藏（原姓坂井），母親湯玉是高雄內門人，湯德章曾赴日本求學就讀法律，並通過日本高等文官司法人員考試，返回台南後成為執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章擔任處理委員會台南分會治安組長，出面安靖地方秩序卻遭捕，同年3月13日被押赴民生綠園公開槍決，直到前國防部長白崇禧來台後，湯德章被高等法院宣判無罪，但為時已晚。

湯德章名列台南歷史名人，他在中西區友愛街故居是2層樓建築，副總統賴清德擔任台南市長時，2015年3月親自主持掛牌儀式，掛上「湯德章故居」的牌子。

今年4月傳出湯德章故居確定再度易主將遭拆除，因這棟建築屬私人民宅，無法定文化資產身分，無法強制保留，台南市文化資產保護協會緊急向台南市文化資產管理處提報文資審議，文資處依「文化資產管理法」第20條規定，公告湯德章故居為暫定古蹟，近日內將審查故居的文資身分。

文化資產 日本 紀念館

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