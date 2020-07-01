藍營最年輕發言人 26歲呂謦煒：希助李眉蓁改變高雄

高雄市長補選藍綠白參選人也紛紛網羅青年意見領袖入群，拓展中間及青年選票，提振網路聲量。國民黨參選人李眉蓁發言人之一呂謦煒，今年才26歲，呂謦煒說，他是高雄人，對高雄有使命感，希望協助李眉蓁繼續改變高雄。

民進黨參選人陳其邁陣營延攬中山大學學生會前會長林尚毅加入，專攻青年議題。李眉蓁昨也在臉書寫「青年出陣，這一次，換我們做主」，廣邀青年加入團隊。

國民黨中央也派駐多位青年軍到高雄協助輔選，增添年輕氣息，李眉蓁發言人之一的呂謦煒今年才26歲，相當年輕。

呂謦煒說，團隊希望展現不一樣的年輕氣息，李眉蓁本人也是國民黨首次提名的高雄在地青年市長參選人，若當選，也將是第一個高雄在地青年市長，寫下歷史。

呂謦煒說，他是高雄人，對高雄有使命感，前市長韓國瑜上任後，努力想改變高雄，可惜未能持續，他加入李眉蓁團隊，希望協助李眉蓁繼續改變高雄、讓高雄更好。

對於面對網軍1450，呂謦煒說，他個人認為與其去應付網軍，不如提出符合高雄人期待和需求的政策，打動高雄人的心，讓網軍沒話題可炒。