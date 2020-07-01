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到市場拜票 吳益政呼籲對手提出改善市場政見

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
民眾黨高雄市長補選參選人吳益政上午到正義市場拜票。記者蔡孟妤／攝影
民眾黨高雄市長補選參選人吳益政上午到正義市場拜票。記者蔡孟妤／攝影

民眾黨高雄市長候選人吳益政今天上午前往苓雅區正義市場拜票，攤商也送上鳳梨、蒜苗等給吳益政，象徵選情大旺、高票凍蒜。吳益政說，傳統市場是一種在地的情感連結和生活中心，未來當選，將提高市場整治預算，著重環境衛生改善、燈光和動線設計，並添加地方特色等元素。

吳益政今上午到正義市場拜票，他說，選舉時，很多參選人都一定會到市場拜票，但當選後其實對菜市場的議題幾乎很少關注，他過去在議會不斷提出相關議題，希望大家重視傳統市場轉型。

吳益政說，傳統市場是一種在地的情感連結和生活中心，是一個承載著許多地方區域文化、特色的場域，身為市議員的他，已在地服務18年，長期與攤商、市民貼近且深入了解，也持續解決市場許多大小問題。

吳益政說，他未來當選市長後，將提高每年對於傳統市場的整治預算，著重於環境衛生改善、燈光和動線的設計，還有添加地方特色、人文元素的環境設計。

吳益政也呼籲其他兩位市長參選人能夠提出對於傳統市場的政見想法，不要只是來市場拜票，一定要提出對菜市場的政策，「不要選舉要來麻煩人家，選後卻不幫忙」。

國民黨參選人李眉蓁今天也到市場拜票，她說，都市化快速的時代，超級市場十分盛行；但傳統市場可朝乾淨、漂亮重新改造，打造特色觀光市場來留住在地居民，與讓外地慕名前來，當選後會積極規畫推動。

吳益政 傳統市場 拜票

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