全國首創！金門設喊泉設施 對噴泉吶喊舒壓又好玩

金門縣金湖鎮公所今早在南石滬公園舉辦喊泉設施啟動儀式，鎮長陳文顧表示，喊泉設施主要為互動式噴泉的概念，將聲音的音量數轉換為加壓馬達的動力數，並反應在噴泉的強度與高度，在噴泉與使用者產生互動，也是全國首創，並藉由結合花岡岩地形及海岸線之南石滬公園，讓民眾藉吶喊舒暢身心外，同時具有寓教於樂的效益。

南石滬公園位於金門島的東南角，與料羅港、媽祖公園相鄰；其前身為金門地區花崗石礦場及碎石場，從1971年8月開始採礦，到了2002年1月1日因產能不符經濟效益而停止生產，後來轉型為「南石滬公園」。

金湖鎮公所表示，昔日採礦留下的礦坑，因為積水形成了湖泊，老舊的碎石場設備依然矗立在礦坑旁，在歷史的洪流中屹立不搖，展現出地區的文化產業特色。同時也具有花崗石岩礦教育體驗的潛力，並緊鄰海岸線，亦有豐富的海洋生態資源，兼具地區運輸、產業、生態、教育等多元特色。

陳文顧表示，為提倡在地傳統文化特色，將其適度保存與活化再利用，並結合地區觀光環境能量，以強化金湖地區整體遊憩系統。本案藉休閒遊憩設施設立及與礦場遺址活化利用，串聯周邊景點，創造獨特文化場域風貌，期盼有效提升整體觀光遊憩品質，強化區域特色，帶動整體觀光發展。